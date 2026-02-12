استراحة قصيرة قبل العاصفة... تحضّروا: أمطار غزيرة وعواصف رعديّة حتّى هذا اليوم!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية)، ورياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار. تنخفض درجات الحرارة سريعا اعتبارا من بعد الظهر وترتفع الرطوبة، فتتكاثف الغيوم وتمسي الأجواء مهيأة لهطول أمطار موحلة في بدايتها، ثم تشتد غزارتها فتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل الى 75 كم/س، كما تتساقط الثلوج بدءا من 1900 متر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم غد الجمعة ، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة وامطار غزيرة، ثلوج على المرتفعات، عواصف رعدية ورياح ناشطة ويستمر تأثيره حتى مساء السبت حيث يتحول إلى مستقر.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و 19، في طرابلس بين 9 و 18 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح وتصل الى 60 كم/س.

الجمعة:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، ورياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار. تنخفض درجات الحرارة سريعا اعتبارا من بعد الظهر وترتفع الرطوبة، فتتكاثف الغيوم وتمسي الأجواء مهيأة لهطول أمطار موحلة في بدايتها، ثم تشتد غزارتها فتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل الى 75 كم/س، كما تتساقط الثلوج بدءا من 1900 متر.

السبت:

غائم إجمالا مع رؤية سيئة بسبب الضباب الكثيف واستمرار الإنخفاض بدرجات الحرارة حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية. تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بعواصف رعدية ، تنشط الرياح وتصل الى 75 كم/س حيث يرتفع موج البحر لحدود 3 أمتار، وتتساقط الثلوج إعتبارا من 1800 متر، ثم تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الليل.

الأحد:

قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل مع انخفاض في نسبة الرطوبة.

-الحرارة على الساحل من 17 الى 24 درجة ، فوق الجبال من 9 الى 17 درجة ، في الداخل من 10 الى 20 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية ناشطة، سرعتها بين 15 و 40 كم/س، تشتد أحيانا فتقارب ال60 كم/س.

-الانقشاع: متوسط .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 60%.

-حال البحر: هائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,35

-ساعة غروب الشمس: 17,30