إيناس الجرمقاني تعليقاً على كلام فراس حمدان: عيب!

بقلم: إيناس الجرمقانيإذا الله معنا، فمن عليناعيب… حين تُهان الأمهات باسم السياسةصدمتني يا فراس حمدان.صدمتني بقبولك إهانة الأم، المرأة التي تقول إنك تدافع عنها، فإذا بكل هذا الدفاع يسقط أمام تصريحٍ يُسيء إلى أمّ… أيًّا كانت.الأم ليست تفصيلًا سياسيًا،ولا ورقة ضغط،ولا مساحة للشماتة.عيب…أنت من خسر والدته،وتحمل قلادة باسمها،ومع ذلك دعمت إهانة والدة خصمك السياسي.هل تقبل أن تُهان والدتك؟أن يُقال عنها ما قيل؟أن تُمسّ كرامتها تحت أي ذريعة؟يا عيب الشوم…من نائبٍ يُفترض أنه يعرف الأصول،ويفهم أن السياسة تُدار بالخلاف لا بالإساءة،وبالموقف لا بإهانة العائلات.أتظن أن هكذا تصريح سيكسبك شعبية؟نحن نفهم غضب الناس في هذه المرحلة،نفهم الاحتقان، ونفهم القهر،لكن ما لا يُفهم ولا يُقبلهو تحويل الأمهات إلى ساحة تصفية حسابات.الأصول أصول،يا سعادة النائب،ويا من ترفع راية الدفاع عن المرأة.أسألك بصراحة:أليست والدة جبران امرأة؟أليست أمًّا؟أليست خارج الصراع السياسي؟هذا التصريح لا يليق بك،ولا يليق بصديقٍ كنتُ أحترمه.وإلى كل أم…نعتذر منك.نعتذر لأن السياسة في لبنانتجاوزت كل الخطوط.وكم أتمنى،أن أعود لحظةً واحدة فقط،لأقول لأميما لم أقلهقبل أن أخسرها.