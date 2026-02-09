living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحضروا - كتل هوائية باردة امطار وبرق ورعد اعتباراً من فجر هذا اليوم!

9
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
طقس مستقر ودافىء نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من فجر يوم الأربعاء بكتل هوائية باردة نسبياً تؤدي الى طقس متقلب وممطر مع انخفاض بدرجات الحرارة .

الإثنين:
غائم جزئياً الى غائم احيانًا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الساحل ، ترتفع نسبة الرطوبة بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في صور ١٧/٢٢، بيروت ١٥/٢٢، طرابلس ١٤/٢٣، بيصور ١٣/١٧، قرطبا ١٢/١٦، زحلة ١٠/١٩

الثلاثاء:
غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً، يتحول خلال الليل الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة تشتد غزارتها محليا ليل الثلاثاء /الاربعاء مع احتمال حدوث برق ورعد .

الأربعاء:
غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما دون ذلك شمالاً .

الخميس:
غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة تنشط الرياح أحيانا وتتساقط امطار محلية مع بعض الثلوج على ١٩٠٠م وما فوق، يتحسن الطقس مساء.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout