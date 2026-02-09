تحضروا - كتل هوائية باردة امطار وبرق ورعد اعتباراً من فجر هذا اليوم!

A + A -

طقس مستقر ودافىء نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من فجر يوم الأربعاء بكتل هوائية باردة نسبياً تؤدي الى طقس متقلب وممطر مع انخفاض بدرجات الحرارة .الإثنين:غائم جزئياً الى غائم احيانًا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الساحل ، ترتفع نسبة الرطوبة بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات.درجات الحرارة المتوقعة اليوم في صور ١٧/٢٢، بيروت ١٥/٢٢، طرابلس ١٤/٢٣، بيصور ١٣/١٧، قرطبا ١٢/١٦، زحلة ١٠/١٩الثلاثاء:غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً، يتحول خلال الليل الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة تشتد غزارتها محليا ليل الثلاثاء /الاربعاء مع احتمال حدوث برق ورعد .الأربعاء:غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما دون ذلك شمالاً .الخميس:غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة تنشط الرياح أحيانا وتتساقط امطار محلية مع بعض الثلوج على ١٩٠٠م وما فوق، يتحسن الطقس مساء.