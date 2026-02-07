A + A -

كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:"بروجكتران"مضيئان في ظلام الوطن الدامس، وفي ظل التطورات العالمية والإقليمية."البروجكتور" الأول زيارة دولة الرئيس نواف سلام إلى الجنوب وما سمعنا منه كرجل دولة وكرئيس حكومة جاد في تحمل مسؤوليته الوطنية، ودقيق في رسم استراتيجيات وطنية تقوم على وقائع دقيقة في مرحلة لا تتحمل ترف النفاق، والوعود الكاذبة.سمعنا من دولة الرئيس نواف سلام من طير حرفا ويارين وبنت جبيل وصور ورميش وعين إبل وعيتا الشعب جنوبي الجنوب، ما يدفع الجميع إلى عدم طرح المزايدات العبثية وبيع الأوهام، في مرحلة تتطلب الرؤية الاستراتيجية القادرة فعلاً، على حماية أهلنا مواطنو الجنوب."البروجكتور" الثاني والذين نرفع رأسنا به كعسكريين في الجيش اللبناني، هو الشموخ اللبناني التاريخي الذي أعلنه القائد العماد رودولف هيكل، في وجه أعتى دعاة المشروع اليهودي الاجرامي في منطقة الشرق الأوسط، المهووس ليندسي غراهام، والذي يهدد وجودية لبناننا والمنطقة.هي كلمات قليلة لكنها تحمي الوطن وتدافع عن السيادة والكرامة الوطنية، بعدم التفتيت والتقسيم الى مذاهب وطوائف.هذه البقعة المضيئة التي مرت اليوم وبالأمس تبث الأمل في قلوب اللبنانيين، وعلينا جميعاً أن نتلقف هذه المواقف المسؤولة لنوحد المشروع الوطني، الذي يدافع عن لبنان كل لبنان، وطننا النهائي الذي ارتضيناه، والذي يجب أن يبقى لأبنائنا في المستقبل.