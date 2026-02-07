living cost indicators
بالصور: بعد الحادثة في مطار بيروت.. هذا ما جرى!

7
FEBRUARY
2026
بناءً على توجيهات المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، كرَّم قائد وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة العميد موسى كرنيب، بحضور آمر فصيلة تفتيشات المطار العقيد علي حاموش، إحدى رتباء فصيلة التفتيشات المعاون أول ناديا ناصر التي بادرت بتاريخ 02-02-2026 إلى الاعتناء بطفلة رضيعة بعد أن فقدت والدتها وعيها داخل حرم مطار رفيق الحريري الدولي، حيث جرى نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

 

وقد تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للمعاون أول المذكورة أثناء رعايتها الطفلة.

 

علمًا أن الرّضيعة بقيت في عهدة المعاون أول طوال الفترة التي مكثت خلالها الوالدة في المستشفى، إلى حين استعادت وعيها وأصبحت قادرة على الاعتناء بابنتها من جديد.

 

وأثنى العميد كرنيب، باسم اللواء المدير العام، على المبادرة الإنسانية التي قامت بها المعاون أول، وأشاد بتفانيها وحسّها الإنساني، وقدّم لها “تهنئة خطيّة من قائد الوحدة” عربون شكر وتقدير على هذا التصرّف الأخلاقي والإنساني المشرّف.
