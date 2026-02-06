living cost indicators
منخفض جوي سريع في طريقه إليكم... وهذه تفاصيله!

6
FEBRUARY
2026
أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني بأن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يتأثران تدريجياً بمنخفض جوي سريع ومحدود الفعالية، يؤدي إلى طقس متقلب وماطر مع رياح ناشطة.

تفاصيل حالة الطقس للأيام المقبلة:

-الجمعة: طقس غائم إجمالاً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب كثيف على المرتفعات، وتصبح الأجواء مهيأة لأمطار متفرقة اعتباراً من الظهر.

-السبت: غائم إجمالاً مع انخفاض درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية. تهطل أمطار تشتد غزارتها أحياناً وتترافق ببرق ورعد، فيما تصل سرعة الرياح إلى 80 كلم/س شمالاً، مع تساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر.

-الأحد: طقس غائم جزئياً مع ارتفاع درجات الحرارة، مع تحذير شديد من سرعة الرياح التي قد تتجاوز 95 كلم/س في المناطق الشمالية، وتعود الأمطار الخفيفة ليلاً.

-الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض في الحرارة، وتبقى الأجواء مهيأة لأمطار متفرقة صباحاً خاصة في الشمال.

الأرقام والقياسات:

-الحرارة المتوقعة: على الساحل (14 - 20 درجة)، فوق الجبال (6 - 14 درجة)، وفي الداخل (6 - 17 درجة).

-الرياح: جنوبية شرقية تتحول لجنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 50 كم/س (تشتد الأحد لتلامس 95 كم/س).

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، وحرارة سطح الماء 19 درجة.

