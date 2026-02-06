لحوم فاسدة وختم مستودع بالشمع الأحمر!

A + A -

في متابعة لحملاتها الرقابية عملاً بتوجيهات وزير الاقتصاد، دهمت دورية مشتركة من مراقبي مصلحة الاقتصاد في الجنوب والمراقب الصحي في بلدية صور، بمؤازرة عناصر من مكتب أمن الدولة، مستودعاً لبيع اللحوم المثلجة في حي المساكن الشعبية بمدينة صور، وتبيّن أنه لا يستوفي أدنى شروط النظافة ولا يراعي شروط التخزين.

وتمّ ضبط نحو 150 كغ من اللحوم الفاسدة ذات الروائح الكريهة، وعليه نظّمت مصلحة الاقتصاد محضر ضبط بحق المخالف وحجزت البضاعة، وبإشارة من المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي أميرة شحرور خُتم المستودع بالشمع الأحمر وتلفت البضاعة.