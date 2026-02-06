living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصدر بارز: نحن أمام وضع دقيق... هل يحدث الانفجار؟!

6
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الجمهورية - 

مع استمرار الغموض حول النيات الأميركية ومدى جدّية التهديدات الإسرائيلية لإيران، يبقى لبنان معلقاً على قدرين، الأول، المرتبط مباشرة بالحرب على إيران، والثاني على القرار الإسرائيلي الحاسم بنزع سلاح «حزب الله».

وقد شكّل لقاء بعبدا الأخير بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد خرقاً، وصفه مصدر سياسي بارز في «حزب الله» بأنّه «إيجابي»، مؤكّداً لـ«الجمهورية»، انّ اللقاء «اتسم بالمصارحة والمسؤولية حول الهواجس والمواقف والاقتناعات، وأتى ليؤكّد انّ المرحلة حسّاسة ودقيقة، وانّ هامش المناورات الذي كان فضفاضاً في الذهاب يميناً ويساراً في السابق لتجنّب المشكلة لم يعد موجوداً الآن. فالإسرائيلي أخذ كل ما يريد من دون أي مقابل، والموضوع ببساطة بالنسبة الينا مرتبط باتفاق وقف إطلاق النار، ولا يمكن الانتقال إلى شمال الليطاني لتطبيق حصرية السلاح خارج إطار التفاهم اللبناني ـ اللبناني، ولا تحت الضغط الإسرائيلي والأميركي، والذي هو عملياً فرض الاستسلام علينا مع استمرار العدو في حرّية الحركة والعدوان، فحتى لو سلّمنا السلاح شمال الليطاني، هذا لن يغيّر شيئاً في أهداف العدو، والوضع له علاقة بأننا نفقد عناصر القوة بإرادتنا. حتى انّ الأميركي الذي كان يعدنا بخطوة مقابل الخطوة يكذب علينا، إذ كانت مسؤوليته في المفاوضات أن يقدّم لنا شيئاً ولم يفعل. نحن أعطينا كل ما عندنا ووصلنا إلى مكان أصبح الظن بنا أننا المعرقلون، في حين انّ نيات الإسرائيلي واضحة من خلال ما يقوم به في سوريا والمنطقة، ولا نية لديه سوى إطلاق يده بحرّية في كل المنطقة».

وأضاف المصدر: «نحن أمام وضع دقيق. وكثرة الضغط يمكن ان تولّد الانفجار، ولن نهرب من الضغط بتقديم مزيد من التنازلات، ثم انّ الناس التي تتحمّل كل يوم وهي خارج منازلها ويسقط لها شهداء لن تبقى ساكتة حتى لو سكتنا نحن، وهي تتقدّم بالمواقف علينا وتسبقنا لأنّها صاحبة الأرض». وقال المصدر: «الفكرة انّ جوهر النقاش له علاقة بمقاربة المرحلة بأعلى درجة من المسؤولية، وحساسية المرحلة المقبلة اقتضت هذا اللقاء. الرئيس عون اكّد الحرص على التعاون والتنسيق. فهناك مخاطر حقيقية، خصوصاً أنّ الموقف المعلن من «حزب الله» في شأن شمال النهر ناتج من اقتناع بأنّه شأن لبناني وتحت سقف استراتيجية الأمن الوطني. و«حزب الله» يرى انّه لا يمكن مقاربته من خلال الضغوط الخارجية والإملاءات الإسرائيلية وفي ظل استمرار الاعتداءات».

وأشار المصدر إلى «انّ «حزب الله» يعتبر انّ على لبنان أن يتبّنى هذا الموقف، وهو الأمر الذي دفع النائب رعد إلى قول ما قاله حرفياً وبدقة في تصريحه من القصر الجمهوري بعد لقائه الرئيس عون، بما يحفظ مصلحة البلد. ومجرد القول إنّ اللقاء اتسم بالمسؤولية، هو خطوة جيدة ومن الفم إلى الأذن». كاشفاً انّه تمّ الاتفاق على استمرار التشاور والتعاون، وانّ النقاش سيبقى مفتوحاً على مناقشة النقاط التي تحتاج إلى متابعة وتصويب وتحديد مواقف.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout