محتالٌ بلباس أمني على الطريق: هكذا يصطاد ضحاياه!

4
FEBRUARY
2026
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات السّرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سرقة بطريقة احتيالية عبر انتحال صفة أمنية، حيث يقوم باستجلاء هويات المارّة وسرقة محفظاتهم، ويفرّ بعدها على متن دراجة آليّة الى جهة مجهولة. وقد انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يوثّق قيامه بالعمليات المذكورة.

على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ولكشف هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويته ويُدعى:

س. ح. (مواليد عام 1973، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، وسلب بانتحال صفة أمنية، وموقوف سابق لمرات عدّة بهذه الجرائم، وأخلي سبيله بتاريخ 16-12-2025.

بتاريخ 20-01-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة دوحة عرمون على متن دراجة آليّة من دون لوحات، تم ضبطها. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة إقدامه على تنفيذ العديد من عمليات السرقة بطريقة احتيالية بعد انتحاله صفة أمنية مستخدمًا الدرّاجة التي أوقف على متنها، وذلك في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان منها الجميزة، وسط بيروت، السوديكو، غاليري سمعان، سن الفيل، والأشرفية، حيث يقوم باستجلاء هويّات المارّة، وسرقة أموالهم.

تم حجز الدراجة عدليًّا، وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

