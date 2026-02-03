هليكوبتر في طريقها إلى لبنان.. وسلاح الحزب على الطاولة!

A + A -

الجديد -

تركز المشهد السياسي اليوم في العاصمة الاميركية واشنطن على صعيدين: الاول استكمال قائد الجيش لقاءاته/ والثاني جلسة الاستماع في الكونغرس.في الاول شرح قائد الجيش في لقاءاته بحسب معلومات الجديد العوائق التي تمنع الجيش حتى الساعة من استكمال مهمة حصر السلاح وخطته شمال الليطاني ولماذا لم ينجز المهمة اضافة الى حاجاته اللوجستية والعسكرية لاتمام المطلوب منه.

وتقول المعلومات إن زيارة قائد الجيش تقنية بحتة اما القرار بالمساعدات العسكرية الاميركية ورفع قيمتها فهو سياسي ومشروط بما تقوم به الدولة اللبنانية وعلى قدر اتمام الشروط المطلوبة ، تصل المساعدات الاميركية تباعا.

واشارت معلومات الى ان مساعدات اميركية اضافية للجيش من ضمنها طائرات هيلوكبتر ستصل تباعا الى لبنان بعد انتهاء زيارة القائد.

اما في الكونغرس فاستمع اعضاؤه الى مقاربة washighton institute التي قدمها عضو الكونغرس مايك لولر اضافة الى الديبلوماسي دايفيد شنكر والصحافية حنين غدار.

وفي خلاصة ما قدمته الشخصيات الثلاث أن خطوات الدولة اللبنانية بطيئة وهي لا تملك ترف الوقت والمطلوب خطوات عملية.

المداخلات لم تقتصر على بند سلاح حزب الله بل يطال الواقع السياسي في لبنان ومرحلة ما بعد حصر السلاح ونتائج الانتخابات النيابية وتحقيق الاصلاحات وكلها شروط اساسية لتواصل اميركا دعمها.

وقالت مصادر سياسية للجديد إن توقيت عقد جلسة الاستماع يحمل دلائل ورسائل سياسية بأن الملف اللبناني محط اهتمام اميركي ليس فقط على مستوى الادارة بل على مستوى مراكز الابحاث ورسالة ان الموقف الاميركي لم يتغير وان لا مساعدات بالمجان ما لم يلتزم لبنان بالشروط المطلوبة.