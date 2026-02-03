أقدم على صدم أحد الأشخاص في الدّامور وتسبب بوفاته.. لهذا السبب!

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات السّرقة والسّلب بقوّة السّلاح في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولَين على متن سيّارة نوع مرسيدس مجهولة باقي المواصفات، بتنفيذ عمليّات سلب بقوّة السّلاح في مناطق جبل لبنان، آخرها في بلدة عرمون، حيث حاول أحدهما تنفيذ عمليّة سرقة من داخل آليّة “بيك أب”، إلّا أنّه شوهِدَ من قبل أحد الأشخاص الذي سأله عمّا يفعله، عندها شهرا بوجهه سلاح “كلاشينكوف”، ثم لاذا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة."اضاف, "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّتَيهما وهما كل من: ا. د. (مواليد عام 1988، لبناني), م. د. (مواليد عام 1970، لبناني), من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة وسلب." تابع البلاغ: "بعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة الكفاءات على متن سيّارة نوع مرسيدس E320 لون فضي من دون لوحات وفي داخلها لوحة، حيث تم ضبط السّيّارة واللّوحة."استكمل: "بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة تنفيذ عمليّات السّلب بقوّة السّلاح، كما اعترف الأوّل أنّه أقدم على صدم أحد الأشخاص في الدّامور وتسبب بوفاته بسبب فقدانه السّيطرة على سيّارته، وفرّ من المكان." ختم البلاغ: "أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع السّيّارة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".