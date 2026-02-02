living cost indicators
تحذير من روابط دعوة وهميّة عبر واتساب!

2
FEBRUARY
2026
تحذّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر تطبيق واتساب، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة قيام مجهولين باستغلال حسابات واتساب عائدة لأشخاص معروفين (أصدقاء أو أقارب) بعد اختراقها، والتواصل مع جهات الاتصال الخاصة بهم عبر إرسال روابط دعوة وهمية للانضمام إلى مجموعات بحجة أنها تضم أصدقاء مشتركين

كما تبيّن أن هذه الروابط تؤدي إلى صفحات احتيالية تطلب من المستخدم إدخال أو مشاركة رمز التحقق (OTP) الذي يَرِد عبر رسالة SMS، ما يمكّن المحتال من تسجيل رقم الهاتف على جهازه والسيطرة الكاملة على حساب واتساب الخاص بالضحية

وبعد السيطرة على الحساب، يعمد المحتال إلى استخدامه للتواصل مع جهات الاتصال بالطريقة ذاتها، كما يقوم أحيانًا بطلب مبالغ مالية عبر تطبيقات أو خدمات تحويل الأموال المعتمدة في لبنان، منتحلًا صفة صاحب الحساب وبذرائع مختلفة

أوّلًا: تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الالتزام بما يلي

     -عدم الضغط على أي رابط دعوة لمجموعة غير موثوق بها، حتى ولو ورد من شخص معروف

     -عدم مشاركة رمز التحقق (OTP) مع أي شخص أو جهة تحت أي ظرف.

     -التأكد من أي طلب مالي عبر الاتصال المباشر بصاحب الحساب

     -تفعيل ميزة التحقق بخطوتين (Two-Step Verification) على تطبيق واتساب

ثانيًا: طريقة تفعيل التحقق بخطوتين (Two-Step Verification)  على واتساب

-فتح تطبيق واتساب

-الدخول إلى الإعدادات (Settings)

-اختيار الحساب (Account)

-الضغط على التحقق بخطوتين (Two-Step Verification)

-اختيار تفعيل (Enable)

-إنشاء رمز PIN مكوّن من 6 أرقام والاحتفاظ به

-إضافة بريد إلكتروني (اختياري ويُستحسن)

-الضغط على حفظ / تم (Save / Done)

بعد تفعيل هذه الميزة، لن يتمكن المحتال من الدخول إلى الحساب حتى في حال حصوله على رمز التحقق، من دون معرفة رمز الـ PIN.
