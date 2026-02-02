تراجع حادّ بالحرارة... منخفض جوي سريع وعالي الفعاليّة يصل مساءً!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة بخاصة فترة قبل الظهر، وتكون مترافقة بعواصف رعدية لذا نحذر من تشكل السيول على الطرق بخاصة في المناطق الشمالية، واحتمال تساقط حبات البرد، تنشط الرياح فتصل سرعتها الى 70 كلم/س ، فيرتفع معها موج البحر لحدود 3 أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر خلال النهار، ويتدنى مستوى تساقطها بعد الظهر لتصل الى 1400 متر، تخف حدة الامطار تدريجا ليلا

-الحال العامة:

طقس مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حتى مساء اليوم الاثنين حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي عالي الفاعلية و سريع، مصدره جنوب - غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي الى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ( ما بين 8 الى 10 درجات) ، تهطل أمطار غزيرة ، رياح ناشطة مع ثلوج على 1500 متر، يستمر تأثيره حتى صباح الاربعاء حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجا .

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و 19، في طرابلس بين 9 و 18 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع طبقات من الغبار في الأجواء وبقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خلال النهار (بحدود ال8 درجات)، والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي والسريع اعتبارا من بعد الظهر فتتكاثف الغيوم مساء وترتفع نسبة الرطوبة وتهطل أمطار متفرقة وموحلة، تشتد غزارتها فجر غد الثلثاء مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال 65كم/س يرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر و يتشكل الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

الثلثاء:

غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة بخاصة فترة قبل الظهر، وتكون مترافقة بعواصف رعدية لذا نحذر من تشكل السيول على الطرق بخاصة في المناطق الشمالية، واحتمال تساقط حبات البرد، تنشط الرياح فتصل سرعتها الى 70 كلم/س ، فيرتفع معها موج البحر لحدود 3 أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر خلال النهار، ويتدنى مستوى تساقطها بعد الظهر لتصل الى 1400 متر، تخف حدة الامطار تدريجا ليلا .

الأربعاء:

غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية بخاصة جنوب البلاد، ويتحسن الطقس تدريجا خلال النهار.

الخميس:

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 18 درجة ، فوق الجبال من 8 الى 13 درجة ، في الداخل من 8 الى 13 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية ، ناشطة، سرعتها بين 30 الى 65 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط يسوء خلال الليل بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 85 %.

-حال البحر: مائج ، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,35

-ساعة غروب الشمس: 17,09