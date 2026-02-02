جمعية LACD تشارك في عشاء WLCU لتكريم رج نجاد فارس

A + A -

شاركت الجمعية اللبنانية الأميركية للديمقراطية (Lebanese American Commission for Democracy – LACD)في العشاء الذي أقامته الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (World Lebanese Culture Union – WLCU)في مدينة لوس أنجلوس، حيث جرى تكريم رجل الأعمال اللبناني نجاد فارس بحضور نخبة من الشخصيات الاغترابية.وبهذه المناسبة، تقدّمت LACD بأحرّ التهاني إلى السيد نجاد فارس بمناسبة تكريمه، تقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء والتزامه الدائم بخدمة مجتمعه، مؤكدةً أن هذا التكريم المستحق يشكّل مصدر فخر واعتزاز للجالية اللبنانية