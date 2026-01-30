A + A -

نشرت صفحة " وينيه الدولة " الخبر التالي :

" شهدت عدد من بلدات اقليم الخروب حالة قلق واسعة بعد الكشف عن نشاط خطير لترويج المخدرات داخل الأحياء السكنية، في واقعة أعادت تسليط الضوء على أساليب جديدة يستغلها المروّجون للوصول إلى المواطنين من داخل منازلهم.

وبحسب معلومات صفحة وينية الدولة، نفّذت قوة من مخفر شحيم، وبإشارة من القاضية أميرة صبرا، عملية أمنية نوعية أسفرت عن توقيف المدعو بكر محمد شعبان، وهو مدمن ومروّج مخدرات، كان يستغل عمله في مجال خدمة التوصيل (الدليفري) كغطاء للتحرك بحرية بين المنازل في بلدتي شحيم وسبلين.

وأفادت المعلومات أن الموقوف كان يتقرب من أصحاب المنازل بحكم عمله، مستغلًا الأوضاع المادية لبعضهم، ويعمل على استدراجهم تدريجيًا نحو تعاطي المخدرات والدخول في دوامة الإدمان عبر الإقناع وبناء الثقة.

وعلى إثر ذلك، داهمت فصيلة شحيم منزله الكائن في بلدة سبلين، حيث تم ضبط كمية من المواد المخدرة إضافة إلى عدد من القنابل اليدوية، في مؤشر خطير على طبيعة النشاط الذي كان يقوم به وخطورته على السلامة العامة.

ولا يزال الموقوف قيد التحقيق بإشراف القضاء المختص، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتشير هذه الحادثة، كما تؤكد صفحة وينية الدولة، إلى ضرورة رفع مستوى الحذر وعدم التعامل العشوائي مع أي عامل توصيل يدخل إلى المنازل، مع التشديد على أن التحذير لا يطال المهنة بحد ذاتها، بل بعض الحالات المشبوهة التي تستغل الثقة والحاجة للوصول إلى العائلات، خصوصًا ضمن الطبقة المتوسطة وما فوق."