تعنيف في إحدى المدارس في لبنان... إليكم التفاصيل!

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الإتي :

"انتشر في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتلميذ برفقة والدته داخل إحدى المدارس، يقول فيه التلميذ إنه تعرّض لنوع من التعنيف على يد معلمته.

على الفور تحرّك التفتيش التربوي وأجرى تحقيقًا في الأمر، كما أوفدت مديرية التعليم الأساسي في وزارة التربية، بتوجيه من الوزيرة ريما كرامي، موظفين اثنين إلى المدرسة، ورفعا تقريرًا إلى الوزارة بما حدث. وقد تبيّن أن الحادثة وقعت قبل نحو شهرين.

إن وزارة التربية والتعليم العالي ستتخذ الإجراءات العقابية بحق المعلمة في حال ثبوت المخالفة، انطلاقًا من مبدأ عدم السماح بالتعرّض لأي تلميذ لأي نوع من أنواع التعنيف ".