الديار: هل إنكسر الجليد بين بعبدا وحارة حريك؟

الديار: صونيا رزق-

المهمة الصعبة بدأها رئيس مجلس النواب نبيه برّي يوم الجمعة الماضي خلال زيارته قصر بعبدا، لفتح الابواب الموصدة بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وحزب الله، بعد الخلافات والحملات الاعلامية على خلفية المواقف المضادة التي تناولت مسألة حصرية السلاح والردود عليها، وموقف الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الرافض بتسليم السلاح شمال الليطاني، مع كل ما نتج عن ذلك من تداعيات على مدى ايام ساهمت في توتير الاجواء بشكل غير مسبوق، اذ لم تصل الخلافات السياسية في اي مرّة بين بعبدا وحارة حريك إلا الى التباين، الذي لا يلبث ان يتحول الى توضيح يتقبله الطرفان، وسرعان ما يزول بلقاء يوضح المواقف، لكن هذه المرّة تخطى الخلاف وتفاقم بسبب الحملات الاعلامية والردود المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي التي اشعلت المشهد السياسي، لكن سرعان ما تلقفها الرئيس برّي وسرّع في ضطبها، ليفتح باب اللقاء في اليوم الثاني اي السبت الماضي، الذي أنتج إجتماعاً دام لساعتين بين المستشار الاول للرئيس عون العميد اندريه رحال ومدير مكتب النائب محمد رعد احمد مهنا، حيث جرى عتاب ونقاش وتوضيح لوضع النقاط على الحروف، وإزالة التوتر والتحدث حول مَن كان المقصود في كلام الشيخ نعيم قاسم، وهنا طال الحديث والاسئلة وفق مصادر مقرّبة من الطرفين ومطلعة على اللقاء، والتي اشارت لـ" الديار» الى انّ الخطاب الذي القاه قاسم يوم الاثنين اول من امس حول اعلانه التدخل في حال إستهدفت إيران، لقي إهتماماً لمعرفة مدى تدخل حزب الله عسكرياً، الامر الذي أعاد الخلاف من جديد والوجبات استفسارات بهذا الإتجاه.الى ذلك أوضحت المصادر المذكورة بأنّ خطوط التواصل مفتوحة بين رحّال ومهنا، والتوافق جرى على وقف الحملات الاعلامية وهذا ما اعطى تهدئة، في إنتظار إقامة حوار بنّاء مع معالجة لكل ما من شأنه إعادة الخلاف في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، اي وضع النقاط بدقة وعدم التصادم السياسي مهما جرى.وعن الزيارة المرتقبة للنائب رعد الى القصر الرئاسي، اشارت الى انّ توقيت الزيارة سيتبلور بعد تثبيت المواقف نهائياً، خصوصاً موقف لبنان الرسمي من خطة الجيش في شمال الليطاني، على ان تتضح الامور اكثر خلال الايام المقبلة، وقالت:" لا مخاوف من وصول قطيعة بينهما، خصوصاً وانّ مصلحة اطراف عدة وفي مقدمهم الرئيس برّي الذي يعمل على إعادة التواصل المتوازن.