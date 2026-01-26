زيارة الخليفي تثمر دعماً للبنان في الكهرباء والصحة والدراسة

A + A -

أعلن وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي من السراي الحكومي، حزمة من المشاريع التنموية للبنان عبر صندوق قطر للتنمية.

وأكد الخليفي أن استقرار الجمهورية اللبنانية يعد ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها، مجددا دعم دولة قطر الكامل للجهود الرامية الى تعزيز دور مؤسسات الدولة اللبنانية وترسيخ استقرارها الداخلي. ودعا الى تغليب لغة الحوار المباشر والمصلحة الوطنية العليا بين كل الأطراف.

وشدد على أن التزام دولة قطر تجاه الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لا يقتصر على الجانب السياسي فحسب بل يمتد ليشمل الجوانب التنموية والانسانية والاقتصادية.

وقال: "نعلن حزمة من المشاريع التنموية عبر صندوق قطر للتنمية ومنها منحة قدرها 40 مليون دولار أميركي لقطاع الكهرباء ومشروع اقتصادي آخر يدعم القطاع بـ360 مليون دولار".

وكشف الخليفي عن مشروع دعم العودة الطوعية والآمنة للسوريين من لبنان الى سوريا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لـ١٠٠ ألف شخص.

وأعلن أنه سيتم تقديم 185 منحة دراسية على مدى 3 سنوات بما يدعم مسيرة التحصيل العلمي للشباب اللبناني.

وفي مجال دعم الجيل الناشئ، أعلن وزير الدولة القطري أنه سيتم اطلاق مبادرة الرياضة من أجل التنمية والسلام الهادفة الى تعزيز الحماية والحد من العنف ضد ٤٤٠٠ طفل وشاب في المناطق المتأثرة بالنزاع في لبنان.

وقال: "جددنا التأكيد على دعم قطر الكامل للجيش وشددنا على ضرور تطبيق الـ1701 كما نجدد ادانتنا للاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية ونؤكد ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤوليته لوقفها".

وأضاف: "لا يوجد ما يحدّ مساعدات قطر للبنان وتواصلنا مع الحكومة مستمر ومستعدون دائما للوصول الى التنسيق الدولي في الملف اللبناني".

من جهته، قال نائب رئيس الحكومة طارق متري: "قطر دعمت الجيش وكانت من الدول المؤيدة لمشروع الحكومة للعمل على اعادة النازحين واسهمت اسهاما كبيرا في تحقيق ذلك ولها اهتمامات كثيرة أبرزها في مجال الطاقة".