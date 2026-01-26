living cost indicators
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار غزيرة.. منخفض جوي جديد اعتباراً من هذا اليوم

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يشهدان تقلباً حاداً في الأحوال الجوية؛ فبعد الاستقرار والدفء النسبي الذي يسيطر اليوم الإثنين، من المتوقع أن يقع لبنان تحت تأثير منخفض جوي اعتباراً من يوم الثلاثاء، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وعودة الأمطار والثلوج.

سجلت درجات الحرارة اليوم الإثنين ارتفاعاً ملحوظاً تخطى المعدلات الموسمية، حيث بلغت في بيروت وصور 22 درجة مئوية، وفي طرابلس 20 درجة، وزحلة 18 درجة، مع رطوبة منخفضة ونشاط في الرياح المسائية التي قد تحمل غباراً.
 
إلا أن المشهد سينقلب سريعاً يوم الثلاثاء مع انخفاض حاد في الحرارة (لتصل إلى 19 درجة ساحلاً و16 درجة بقاعاً)، واشتداد في سرعة الرياح لتلامس 60 كم/س، ما يرفع موج البحر إلى مترين.

تبدأ الأمطار بالتساقط بعد ظهر الثلاثاء وتشتد شمالاً مع عواصف رعدية، فيما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وتتدنى مساءً لتلامس 1500 متر وما دون في المناطق الشمالية.
 
ويستمر هذا الطقس المتقلب يومي الأربعاء والخميس مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1500 متر، وسط تحذيرات من ضباب كثيف على المرتفعات يؤدي إلى انعدام الرؤية بشكل كلي أحياناً.

على صعيد كميات الأمطار التراكمية، تصدرت طرابلس القائمة بـ452.1 ملم، تلتها بيروت بـ 285.6 ملم، ثم زحلة بـ277.4 ملم. وسجل الضغط الجوي 1020 هكتوباسكال، بينما بقيت حرارة سطح الماء عند 19 درجة مئوية، مع انقشاع جيد على الساحل يسوء تدريجياً على الجبال مع تقدم المنخفض الجوي.
