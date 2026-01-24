A + A -

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a déclaré dans une interview accordée au site "Cafein Press" que "la rencontre qui l'a réuni avec l'émissaire saoudien, le prince Yazid bin Farhan, revêt une importance particulière, sachant qu'il s'agit de la quatrième ou cinquième fois qu'il le rencontre". Il a précisé que "la rencontre avec le prince bin Farhan avait été convenue à l'avance et n'avait aucun rapport avec les développements dans la région, en particulier les divergences entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis".Il a ajouté : "Bien sûr, nous sommes d'accord avec l'Arabie saoudite sur plusieurs sujets, à savoir l'unité des États, l'unité des institutions et l'unité des armes, c'est-à-dire le fait de limiter les armes aux armées nationales, et non aux factions, aux brigades et aux milices, que ce soit au Liban ou dans la région. Ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, ce qui s'est passé en Irak et au Yémen, ce qui pourrait se passer en Iran, en plus de ce qui s'est passé en Éthiopie et en Somalie depuis des années, tout cela s'inscrit dans le cadre d'un seul et même projet fondé sur deux éléments : encercler l'Arabie saoudite et anéantir l'idée de deux États en Palestine. L’Arabie Saoudite est donc aujourd'hui l'un des principaux porte-drapeaux de cette cause, en particulier depuis le 7 octobre, et cette position n'est pas exclusivement libanaise ni celle du Courant seul. Il a ajouté : "En revanche, il existe un ancien projet mis en œuvre par Israël qu’il s'efforce aujourd'hui d'appliquer dans la pratique reposant sur la division et l'affaiblissement des États. Ce n'est pas nouveau, ni dans la pensée chrétienne divisée entre deux axes, ni dans la pratique que nous avons connue pendant la guerre au Liban, ou même aujourd'hui, lorsque certains Libanais expriment leur joie face à ce qui se passe dans la région, dans l'espoir de voir naître un État chrétien ou une patrie chrétienne", estimant que "ce sujet est fondamental, un point sur lequel nous sommes d’accord avec l’Arabie saoudite ».En réponse à une question sur la possibilité d'une visite en Arabie saoudite pour compléter ce dialogue, Bassil a estimé que "c'est une question de détail. Cela n'a rien à voir avec les élections, ni avec ce qui se passe récemment dans la région. Il est lié au rapprochement auquel nous appelions depuis longtemps avec la proposition du prince héritier Mohammed ben Salmane, fondée sur une révolution au sein de l'Arabie saoudite et sur une nouvelle vision de la région basée sur la concurrence économique et non sur les conflits militaires et sécuritaires. Comment ne pas être d'accord avec cette proposition ? Aujourd'hui, il est clair qu'il y a un changement dans les frontières, un redécoupage des États, un redécoupage des régions, et ces réalités ont commencé à se concrétiser, comme cela s'est produit en Syrie et au Yémen, avec l'incitation au sein de l'Iran. Pour nous, cette question est d'actualité car elle est liée à l'existence du Liban, à l'idée du Liban et à la présence des chrétiens dans ce pays. Et s'il existe aujourd'hui une partie arabe forte, la plus forte du monde arabe, qui adopte ce projet, il est naturel que nous la rencontrions.Quant à son évaluation de la situation des chrétiens au Liban, compte tenu des craintes qui pèsent sur leur sort, Bassil a affirmé que "ce qui s'est passé en Syrie est exactement ce dont nous avions mis en garde auparavant. Aujourd'hui, le Liban est pratiquement le dernier endroit au Moyen-Orient qui accueille encore une présence chrétienne active, ce qui nous confère une double responsabilité. Cette responsabilité commence tout d'abord par avoir une réflexion saine sur la manière de préserver notre existence, non seulement en termes de nombre, mais aussi en termes de mission et de rôle. Il ne fait aucun doute que les chrétiens sont présents dans différentes parties du monde, mais notre discours ici porte sur le sens du rôle et de la mission dans cette région. C'est pourquoi nous avons une responsabilité encore plus grande dans la définition de la nature de notre rôle et de notre mode de vie dans ce pays et dans cette région, sans nous laisser entraîner dans des aventures déjà expérimentées et dont le coût a été très élevé, comme cela s'est produit en Syrie."Il a ajouté : "Les chrétiens en Orient ont vécu dans des pays unifiés, mais les restrictions à leur égard ont commencé lorsque les conflits sectaires ont éclaté et quand les désaccords se sont transformés en conflits entre les différentes composantes. Ce phénomène a commencé avec la cause palestinienne, car les chrétiens d'Orient paient souvent le prix fort en cas de conflit sunnite-chiite ou musulman-chrétien. Cette réalité n'a rien à voir avec la préservation des spécificités, le rôle, le partenariat au Liban ou le principe de parité. La véritable question est la suivante : voulons-nous nous engager dans des projets divisionnaires qui limitent notre rôle, notre présence, notre géographie et notre mission ? Ce n'est pas une question nouvelle, mais elle nous confère une responsabilité supplémentaire dans l'approche de nos choix nationaux. Dans ce contexte, émergent les positions des pays arabes, au premier rang desquels l’Arabie saoudite, qui affirment leur attachement aux chrétiens du Liban, ainsi qu'aux sunnites et aux chiites, et traitent tous les Libanais sans distinction de confession ou de diversité.En réponse à une question sur la volonté d'Israël de ne pas se retirer du Liban parce qu'il souhaite maintenir un front ouvert et une zone tampon au sud du Liban et au sud de la Syrie, Bassil a affirmé que "lorsqu'un ambassadeur israélien déclare : "N'ayez pas peur, Libanais, nous n'avons aucune convoitise sur le Liban", certains Libanais se contentent de cette déclaration et se réjouissent, considérant que le simple fait que l'ambassadeur prononce ces mots signifie qu'il n'y a pas de convoitises. Mais tout est question d'ambitions géographiques et historiques, et les Israéliens ne sont pas les seuls à avoir des ambitions. Ils ont déclaré vouloir une zone économique, c'est-à-dire qu'ils veulent faire prendre conscience aux Libanais que ce que les Israéliens ont fait dans le sud du Liban ressemble à ce qui se passe à Gaza".Bassil s'est demandé : "N'est-ce pas un danger pour notre décision politique ? Nous n'avons pas vu en Syrie de militaires israéliens siéger au Parlement, et aujourd'hui, la technologie est beaucoup plus importante, car il y a des drones qui survolent le Parlement, et l'un des principaux ministres du gouvernement a pratiquement admis que nous sommes obligés de nous conformer, car c'est ce qu'on nous demande. C'est comme si nous étions obligés d’exécuter les agendas des autres. Par exemple, l'État français vient et décide que nous devons adopter cette loi immédiatement, alors nous nous empressons de l'adopter, puis viennent les Américains et d'autres encore."Il a ajouté : "J'ai attiré l'attention sur ce point au Parlement lors de la session d'élection du président, en disant que si nous acceptons ces choses de manière explicite et claire, nous montrons publiquement notre soumission à une volonté extérieure. Demain, ils pourraient nous dire, à nous les députés : "Allez voter pour "X"". C'est ce que j'ai dit aux Américains lorsqu'ils m'ont imposé des sanctions : "Aujourd'hui, vous me dites que si je ne romps pas mes relations avec le Hezbollah dans les 48 heures, vous m'imposerez des sanctions, et demain, vous me direz que si je n'élis pas "X", vous m'imposerez des sanctions, et si je ne destitue pas le directeur des services de renseignement, vous m'imposerez des sanctions, et si je ne vote pas pour une certaine loi , vous m'imposerez également des sanctions".Bassil a évoqué ses relations avec le président de la République Joseph Aoun, affirmant qu'elles étaient "normales et bonnes. Nous respectons la fonction présidentielle et ses prérogatives, et nous sommes d'accord avec le président Joseph Aoun sur un certain nombre de politiques générales".En réponse à une question sur sa satisfaction quant à l'approche du président de la République concernant le dossier des armes du "Hezbollah", il a répondu : "Avec deux réserves fondamentales : la première concerne les promesses faites précédemment au Hezbollah, et la seconde le fait qu'aucun document officiel libanais n'a été présenté au Conseil des ministres. Je considère que le président agit de manière très responsable. Il fixe un objectif clair et tente de l'atteindre sans entraîner le pays dans une guerre ou une catastrophe. Il ne s'agit pas de renoncer à cet objectif, mais d'éviter une explosion interne".Bassil a souligné qu'il "ne considère pas que le dernier discours du président constitue une présentation de ses lettres de créance à l'étranger", précisant que "le président les a présentées le jour de son élection et qu'il n'est pas question de réitérer cette démarche. Ce qu'on attend de lui aujourd'hui, c'est qu'il trouve une solution à un problème existant, et nous convenons avec lui sur l'objectif, mais la manière de le faire doit être plus claire", en insistant sur le fait que "la remise des armes du Hezbollah doit être exécutée par une décision officielle du président de la République et du gouvernement, basée sur un consensus national. Ces armes ne sont pas éternelles et permanentes, mais une exception imposée à une étape précise. Il est clair qu’aujourd’hui elles ne peuvent plus jouer le même rôle, c'est pourquoi il faut une stratégie de défense nationale qui définisse comment protéger le Liban sans sombrer dans un conflit interne".En réponse à une question sur l'existence d'un dialogue avec le "Hezbollah" à ce sujet, Bassil a nié cela, affirmant que "cela n'est évoqué que dans les médias", ajoutant : "Je n'ai aujourd'hui, ni par ma relation avec le "Hezbollah", ni par ma position au sein du gouvernement ou du pouvoir, aucun rôle qui me permette de prendre des mesures dépassant le cadre de mes fonctions. Mon intervention directe pourrait être interprétée comme une ingérence ou un abus de pouvoir. J'exprime une approche pour atteindre l'objectif. Elle n'est peut-être pas approuvée, et ce n'est pas la première fois que je la propose. Je l'ai déjà dit lorsque le document américain a été présenté : est-il raisonnable que le Conseil des ministres adopte un document américain ? Ne peut-il pas préparer un document libanais ? C'est cela, la souveraineté. Je pense parfois qu'Israël ne veut pas d'une véritable solution, sinon il se serait retiré du Liban. S'il s'était retiré et que le document n'avait pas été mis en œuvre, il aurait pu revenir et occuper à nouveau le Liban par la force. Son non-retrait signifie qu'il maintient le problème en suspens."En réponse à la question de savoir si nous aidons ainsi Israël, Bassil a souligné qu' "il faut faire la distinction ici. Le Hezbollah et les Forces libanaises ne sont pas comparables au Hezbollah et à Israël. À l'intérieur, il existe un discours réciproque qui sert les intérêts électoraux des deux parties. Le discours de certains dirigeants des Forces libanaises renforce le Hezbollah, tandis que celui de certains membres du Hezbollah renforce la présence des Forces libanaises. Ce type de discours sert les intérêts des deux parties au niveau interne. Quant à Israël, il s'agit en fin de compte d'une force d'occupation de notre territoire. Nous ne pouvons pas parler de souveraineté et nous réjouir de la disparition du Hezbollah ou de l'exclusion de toute une partie du peuple libanais. Même les pays avec lesquels il a conclu des accords de paix, Israël n'a pas démontré qu'il existait une paix véritable et naturelle. Au Liban, nous voulons une paix véritable fondée sur les droits et une vie normale, mais Israël maintient l'occupation du territoire parce qu'il veut garder les fronts ouverts. En revanche, le Hezbollah ne peut accepter que le territoire libanais reste occupé, car cela constituerait un revers pour l'idée de résistance. C'est ainsi que le Hezbollah est progressivement passé d'une situation de résistance défensive à une force de dissuasion, puis à une capacité offensive.Concernant les relations avec le président du Parlement Nabih Berri et les élections reportées. Bassil estime que "le président Berri s'éloigne de la vérité lorsqu'il décrit la relation entre nous comme rompue. Il y a des contacts de son côté, des visites, des réunions au Parlement, dans les syndicats et dans divers autres lieux. On ne peut donc pas dire que la relation est rompue dans ce contexte. Il est vrai qu'il n'y a pas de communication directe et permanente entre nous par le biais de visites réciproques, mais nous communiquons si nécessaire et échangeons nos félicitations lors d'occasions spéciales, et il fait de même. Par conséquent, il convient de rectifier la description de notre relation comme étant rompue".Quant à la possibilité d'une rencontre prochaine avec Berri, Bassil a répondu : "Oui, bien sûr. Pourquoi pas ? Quand je trouve une raison ou un motif valable pour demander un rendez-vous, je le fais, et lui, à son tour, m'appelle ou envoie son représentant quand il le souhaite. On ne peut donc pas parler de rupture".Quant à son commentaire sur le fait que les députés qui ont quitté le "Courant" formeront un bloc sous l'égide du président de la République, Bassil a indiqué que "cette question doit être posée à ces députés et au président de la République".En réponse à une question sur la tenue des élections législatives à la date prévue, Bassil a estimé qu' "il existe une décision prise d'un commun accord par tous visant à supprimer le droit de vote des Libanais expatriés à l'étranger, et cette décision est un crime dont la responsabilité incombe à tous, du chef de l'Église au président de la République, en passant par le gouvernement et les députés, jusqu'aux expatriés qui ont accepté cette réalité. Ce droit est le fruit d'une lutte qui a duré des décennies. Comment peut-il être supprimé avec une telle légèreté politique, un tel manque de vision à long terme et une telle instabilité stratégique, uniquement pour des raisons électorales ? Le prétexte de reporter les élections de deux mois pour supprimer le droit de la diaspora est un mensonge. Certains expatriés ne peuvent pas venir le 1er juillet, d'autres viennent mi-juillet en raison de leur travail, d'autres encore viennent fin juillet après la fin de l'année scolaire de leurs enfants. Peut-on ignorer leur droit de vote ? Nous parlons aujourd'hui de plus d'un million de Libanais expatriés qui peuvent voter, allons-nous accepter de les ignorer au profit d'une pétition qui ne dépasse pas un millier de personnes ?"Il a ajouté : "Cet expatrié qui n'a pas voté aux élections, pensez-vous qu'il soit intéressé par l'élection d'un député au Liban qu'il ne connaît pas ? Il y a des Libanais qui visitent le Liban tous les dix ans, et d'autres qui ne le visitent jamais. Si nous voulons nous poser la question suivante : quelle est l'utilité de leurs votes ? Alors, les Libanais résidents ont également le droit de se demander : pourquoi des Libanais de l'étranger viennent-ils changer ma vie ? Voulez-vous compter sur ces Libanais ou non ? Ou ne sont-ils que des voix électorales ? Ces deux mois de report serviront de justification aux expatriés pour leur dire que nous y travaillons."Il a poursuivi : "Dans la loi actuelle, nous avons corrigé la représentation à l'intérieur du pays, puisque trois sièges seront ajoutés à l'étranger et trois sièges à l'intérieur, et ils sont d'accord pour reporter cela. Mais le plus "ambarassé" est celui qui veut reporter les élections. On sait qui a abrogé la loi orthodoxe et a remis en cause les pouvoirs de la présidence, et qui veut maintenant reporter le vote des expatriés. Leur problème actuel est le suivant : que diront les "Forces libanaises" aux Libanais ? soulignant que "cela revient à renoncer à leur droit légal de vote, et signifie les traiter comme de simples voix électorales, ni plus ni moins. À mon avis, cela représente une catastrophe majeure. J'affirme également qu'il y a une intention de reporter les élections de plus de deux mois, et cette période n'est qu'un début, car il est probable que le report soit prolongé jusqu'à deux ans. Comment les "Forces libanaises" justifieront-elles alors leur position devant les Libanais ?"