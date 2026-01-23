living cost indicators
عبوات موجهة لـ"بلال" و"حيدر" و"مرعي" و"أبو الوليد" و"الشايب"... ما القصّة؟!

23
JANUARY
2026
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليّات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص بنقل وتوزيع المخدّرات لصالح عدد من المروّجين في مناطق جبل لبنان

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويته، ويدعى

– ع. ي. (مواليد عام 2006، لبناني)

بتاريخ 23-12-2025، وبعد عمليّة مراقبة دقيقة، رصدت إحدى دوريّات الشعبة المذكور على متن سيّارة نوع “BMW” لون كحلي، مُثبّت عليها لوحة أماميّة مزوّرة، وذلك في محلّة الكحالة، حيث كمنت له وأوقفته، وتمّ ضبط السيّارة واللوحة المزوّرة

وبتفتيشه والسيّارة، ضُبط ما يلي

عبوة مدوّن عليها “بلال – 350 دولارًا أميركيًا”، بداخلها 8 غ من مادة حجر أبيض، ورقة بيضاء بداخلها 7 غ من مادة بودرة

-عبوة مدوّن عليها “حيدر – 1440 دولارًا أميركيًا”، بداخلها كيس يحتوي على 16 غ من مادة حجر أبيض وكيس يحتوي على 31 غ من مادة شقف لون أبيض

– عبوتان مدوّن عليهما “مرعي – 2910 دولارًا أميركيًا”، بداخلها كيس مدوّن عليه «مرعي» يحتوي على 22 غ من مادة حجر أبيض، وعلبتان بلاستيكيّتان تحتويان على 35 غ من مادة برش أبيض

-3 عبوات مدوّن عليها “أبو الوليد – 1525 دولارًا أميركيًا”، بداخلها كيس نايلون يحتوي على 16 غ من مادة شقف بيضاء اللون، كيس نايلون يحتوي على 6 غ من قطع صغيرة الحجم بيضاء اللون، وعلبة بلاستيكيّة تحتوي على 56 غ من مادة برش أبيض

– 3 عبوات مدوّن عليها “الشايب – 5520 دولارًا أميركيًا”، بداخلها علبة تحتوي على 162 غ من مادة برش أبيض، كيس نايلون يحتوي على 21 غ من مادة حجر أبيض، كيس يحتوي على 21 غ من مادة شقف بيضاء اللون

-علبة مكتوب عليها “بيروت جديد”، بداخلها علبة تحتوي على 55 غ من مادة برش أبيض، كيس يحتوي على 4 غ من مادة شقف لون أبيض، إضافة الى هاتفين خلويّين، ومبلغ مالي

أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وتمّ تسليمه مع المضبوطات والسيّارة إلى القطعة المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختص

