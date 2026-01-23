البستاني يتحدّث عن "خطوة ممتازة على طريق كشف الحقيقة..."

A + A -

كتب النائب فريد البستاني عبر منصة إكس:



"إن قرار تجميد الحسابات، وعدم التصرف بموجودات الخزنات الحديدية العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة لنقيب المحاسبين المجازين إيلي عبود المتهم بقضية إبتزاز شركات التأمين المتعلقة بإتهامات الفساد بحق وزير الإقتصاد السابق أمين سلام ، تعدّ خطوة ممتازة على طريق كشف الحقيقة ومحاسبة الفاسدين."