بالصور- أدرعي يحذّر سكان البقاع الغربي!

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي إنذارا عاجلا إلى سكان البقاع الغربي وتحديدًا في قرية سحمر.

وقال اردعي عبر "إكس": "سيهاجم الجيش الاسرائيلي على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله وذلك للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".

وأضاف: "نحث سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من مبنى يستخدمه حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".

وتابع: "البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".