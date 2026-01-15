بعد الهزة.. هذا ما قاله عالم الزلازل الهولندي عن لبنان!

A + A -

كتب العالم الهولندي فرانك هوغربيتس عبر إكس:



"مع الهزة الأرضية الخفيفة والأخيرة التي ضربت لبنان وسوريا، تشهد المنطقة زيادة ملحوظة في النشاط الزلزالي.

واستناداً إلى الأحداث التاريخية، فإن صدع البحر الميت لديه القدرة على إحداث زلزال بقوة تتراوح بين 6 و7 درجات."