living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمطار غزيرة وعواصف رعدية مع تساقط حبات البرد.. الطقس العاصف يعود في هذا اليوم!

15
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم صباحا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، يتحول تدريجا بعد الظهر الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة شمال البلاد اعتبارا من المساء، كما تتساقط بعض الثلوج بدءا من ارتفاع 1700 متر.

وجاء في النشرة الآتي: -الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع أجواء باردة ليلا في المناطق الجبلية والداخلية، حتى بعد ظهر يوم الجمعة حيث يتحول إلى متقلب، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة تدريجا اعتبارا من صباح يوم السبت بمنخفض جوي مصدره البحر الأسود يؤدي الى هطول أمطار وثلوج، ويستمر تأثيره حتى يوم الأثنين المقبل حيث ينحسر تدريجا. تحذير: من الانزلاقات على الطرق الجبلية على ارتفاع 1200 متر بسبب تكون الجليد ليل الخميس وفي ساعات الصباح الاولى من يوم الجمعة .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 12 و 19، في طرابلس بين 9 و 17 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة. الطقس المتوقع في لبنان: الخميس: غائم جزئيا يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة.

الجمعة: قليل الغيوم صباحا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، يتحول تدريجا بعد الظهر الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة شمال البلاد اعتبارا من المساء، كما تتساقط بعض الثلوج بدءا من ارتفاع 1700 متر.

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر ، مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر خلال النهار وتصل الى ارتفاع 1400 ليلا.

الأحد: غائم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة مع تساقط حبات من البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر نهارا وتصل الى ال 1300ليلا.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 18 درجة ، فوق الجبال من 1 الى 10درجات، في الداخل من 2 الى 11 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا جنوبية شرقية ليلا ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س .
-الانقشاع: جيد اجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65%.
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
-الضغط الجوي: 771 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,43
-ساعة غروب الشمس: 16,51
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout