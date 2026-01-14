بيانُ لـ مصرف لبنان... ماذا جاء فيه؟

A + A -

عقد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، يرافقه الفريق القانوني للمصرف، سلسلة جلسات أمس مع قاضية التحقيق الفرنسية كليمانس أوليفييه في باريس. وقد نوهت القاضية، بحسب بيان لمصرف لبنان ، بانتقال الحاكم لمقابلتها واعطائها المعلومات الهامة التي كانت تنقصها في الملف، وتم التنسيق لمتابعة التعاون كون مصرف لبنان طرفًا أساسيًا في الدعاوى القائمة امامها، وقد تبين للمصرف نتيجة هذا التنسيق وجود أفعال جديدة متعمّدة ومنسّقة تم بنتيجتها الاستيلاء على اموال عائدة لمصرف لبنان، وقد تمت بهدف الإثراء الشخصي غير المشروع. وتشمل الجهات المتورّطة أفراد وشركات واجهة، ينتشر العديد منها عبر أوروبا وفي ملاذات ضريبية أخرى .

وأكد البيان أن هذا التنسيق الوثيق مع القضاء الفرنسي، يُعدّ عنصرًا محوريًا في إثبات المسؤوليات الجزائية وقد أتاح بالفعل لمصرف لبنان تنقيح استراتيجيته القانونية وتوسيع نطاق تحقيقاته بغية استرجاع أمواله المنهوبة. وقد تم تحديد سلسلة إضافية من جلسات العمل بين الحاكم والفريق القانوني لمصرف لبنان والسلطات القضائية الفرنسية، بما يؤكد أن هذا المسار مستمر ومتسارع ويشهد تطورًا ايجابيًا و مجديًا.