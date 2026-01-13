A + A -

كتبت النائب ندى البستاني عبر حسابها على "أكس":

للمرّة الأخيرة، ومتل ما بيقولوا بالإعادة إفادة.مجموع السلف يلّي انصرفت من وزارة الطاقة لدعم فيول معامل كهرباء لبنان بين سنة ٢٠٠٠ و٢٠٢١ وصل لحوالي ٢٢.٧ مليار دولار. هالسلف كانت لتغطية خسائر مؤسسة كهرباء لبنان بسبب تثبيت تعرفة الكهرباء بقرارات حكومية.هالأرقام رسمية وصادرة عن وزارة المالية، وبتشمل كل العهود بدون استثناء، بما فيها الفترة يلي كان التيار الوطني الحر مستلم الوزارة. كل هالسلف كانت مخصّصة لشراء الفيول، وصادرة بقوانين رسمية، وعم تنصرف عبر وزارة المالية ومصرف لبنان.بكفّي تزوير وتشويه للحقائق ورمي أرقام عشوائية لتضليل الناس. إذا واثقين من اتهاماتكن، اتقدّموا فيها للقضاء بدل البيانات المطوّلة للتغطية على الفشل!نحنا أوّل ناس طالبنا بالتدقيق الجنائي، وهيدي معركة أساسية بلّشها الرئيس العماد ميشال عون بعهده. الحكومة اليوم معكن، فـ تفضّلوا كمّلوا التدقيق الجنائي ويكون شامل لكل العهود، بما فيها فترة استلامكن الحالية. لنشوف إذا بضلّوا على حكيكن حيث لا يجرؤ الآخرون!