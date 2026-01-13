صحناوي: أدعو القنوات اللبنانية لتخصيص حلقة 'تاريخية' للسيد أبو عمر وشريكه الشيخ عريمط!

A + A -

كتب النائب نيكولا صحناوي عبر اكس:



أدعو القنوات اللبنانية لتخصيص حلقة 'تاريخية' للسيد أبو عمر وشريكه الشيخ عريمط، ليخبرا الشعب اللبناني كيف استطاعا استغفال 'نخبة' من السياسيين والمرشحين والزعماء.

​المشكلة الحقيقية لم تكن يوماً في 'أبو عمر'، بل في ساسة يدّعون الوطنية والسيادة وهم يُقادون من الخارج، سواء كان المحرّك يحمل صفة 'سفير' أو 'سنكري'. السيادة قرار حر، وليست ألقاباً فارغة.

​إذا اعتبرنا أبو عمر مرتشياً، فالجريمة الأكبر تقع على عاتق الراشي؛ ذاك الذي استورد قراره السياسي من الخارج ليطبقه في الداخل. هذه ليست مجرد سمسرة، بل خيانة صريحة للمصلحة الوطنية. أبو عمر وأمثاله ليسوا المشكلة.. هم مجرد مرآة عكست زيف من يدّعون تمثيل الشعب اللبناني.