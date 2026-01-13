موجة من الصقيع ستسيطر في الأيام المقبلة.. متى تنحسر العاصفة؟!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ، تهطل امطار خفيفة متفرقة مع بعض الثلوج الخفيفة بدءا من ارتفاع 1200 متر ، يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار وتبقى الرياح ناشطة، كما نحذر من تكون طبقات من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 1100 متر.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: منخفض جوي عالي الفاعلية مصدره شمال البحر الأسود يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة تؤدي إلى إنخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة، أمطار غزيرة، عواصف رعدية، رياح شديدة، وثلوج تلامس ال900 متر في الداخل وعلى المرتفعات الشمالية، ويستمر حتى صباح يوم الأربعاء حيث ينحسر تدريجا مخلفا موجة من الصقيع وتشكل الجليد على الطرق الداخلية والجبلية.

تحذير: من تشكل السيول ومن انجراف التربة ومن سلوك الطرق الجبلية فوق ال1400 متر بسبب تراكم الثلوج ، ونحذر من تطاير اللوحات الاعلانية و الطاقة الشمسية على الطرق بسبب اشتداد سرعة الرياح ومن ارتفاع موج البحر لحدود ال5 امتار.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 12 و 19، في طرابلس بين 9 و 17 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة وغزيرة يرافقها عواصف رعدية وتساقط حبات من البرد أحيانا كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر نهارا وتتدنى تدريجا الى 900 متر على المرتفعات الشمالية وفي الداخل ، وتبقى الرياح ناشطة فتصل سرعتها لحدود ال 90 كلم/س ويرتفع معها موج البحر لحدود 5 أمتار ، تخف حدة الامطار والثلوج ابتداء من مساء اليوم.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ، تهطل امطار خفيفة متفرقة مع بعض الثلوج الخفيفة بدءا من ارتفاع 1200 متر ، يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار وتبقى الرياح ناشطة، كما نحذر من تكون طبقات من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 1100 متر.

الخميس: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1100 متر.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة ، تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 1700 متر .

-الحرارة على الساحل من 13 الى 15 درجة ، فوق الجبال من 1 الى 4 درجات ، في الداخل من 1 الى 6 درجات.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة ، سرعتها بين 20 و 50 كم/س تشتد أحيانا فتقارب ال 80 كم/س شمال البلاد.

-الانقشاع: سيىء اجمالا بسبب الضباب وغزارة المتساقطات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 65 و 90%.

-حال البحر: عاصف، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,43

-ساعة غروب الشمس: 16,51