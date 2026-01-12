living cost indicators
الجمهورية: في جعبة الموفدين عناوين عديدة

12
JANUARY
2026
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

اعتبارًا من هذا الاسبوع، يحطّ في بيروت الموفدان الفرنسي جان إيف لودريان والسعودي يزيد بن فرحان وربما يلتحق بهما موفد قطري. وفي جعبة الموفدين عناوين عديدة: من العدوان الإسرائيلي وتداعياته إلى حصرية السلاح ودعم الجيش اللبناني و"اليونيفيل" والإصلاحات.

فالمبعوث الفرنسي يصل الأربعاء لهدفين: الأول الإطلاع على ما أنجزه الجيش جنوبَ الليطاني، وعلى خطة الحكومة للمرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة. أما الهدفُ الثاني فالإعدادُ لمؤتمر دعمِ الجيش الذي لم يتمّ الإتفاقُ نهائياً بَعد، لا على مكان ولا على موعد انعقادِه، فيما المعلوماتِ ترجّح عقدِه الشهر المقبل.

إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة، انّ لودريان وبن فرحان والسفير الأميركي ميشال عيسى سيلتقون مع بعض المسؤولين اللبنانيين، للبحث في مؤتمر دعم الجيش. ولم يتضح بعد ما إذا كان الموفد القطري سيشارك في هذه اللقاءات، وقالت إنّ هناك مساعي لإعادة تفعيل الخماسية ليكون لفرنسا دور فيها، بعد رفض مشاركتها بممثل مدني في لجنة "الميكانيزم" على غرار لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل.

ورجحت المصادر، أن يبحث لودريان مع المسؤولين في مرحلة ما بعد انتهاء مهمّة قوات "اليونيفيل"، حيث انّ لدى فرنسا رغبة في أن تكون لها قوات في جنوب لبنان. وأشارت إلى أنّ لودريان سيحضّ مجلس النواب على إقرار قانون الفجوة المالية، لأنّه قانون إصلاحي، لطالما نادت فرنسا بإقراره.
{{article.title}}
