living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأخبار: هل تحلّ «الميكانيزم» محلّ «اليونيفل»؟

12
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: آمال خليل-

نفّذ العدو الإسرائيلي عشرات الغارات في منطقة شمال الليطاني، تركّزت في إقليم التفاح والمنطقة الواقعة بين جزين والبقاع الغربي من المحمودية وجبل الريحان وبرغز والقطراني، واستهدفت مناطق مفتوحة في أودية وأحراج ومرتفعات. لكنّ إسرائيل توّجت عدوانها مساءً بتهديد مجمع سكني في كفرحتى (قضاء صيدا) بالقصف.

وبعد أقل من ساعة، نفّذت تهديدها بثماني غارات، أدّت إلى تدمير مبنى وتضرر عشرات المنازل والمحالّ المحيطة وإقفال الطريق العام بين كفرحتى وكفرملكي بالردميات. والموقع نفسه كان قد استُهدف مطلع الأسبوع الماضي بعد إنذار مماثل، لكنّ الرقعة أمس كانت أكبر.

وكانت «الميكانيزم» نقلت أمس إلى إسرائيل، طلب الجيش اللبناني تفتيش المبنى المُهدّد، لكنّ اللجنة لم تتلقَّ جواباً، علماً أن الجيش كان قد كشف بشكل متكرّر طوال الأسبوع الماضي على الموقع ولم يجد أي أسلحة داخله، كما تزعم إسرائيل.

وبدا أن إسرائيل قرّرت رفع مستوى ابتزازها ضد الدولة والجيش بعد تأجيل البدء بخطة سحب السلاح من شمالي الليطاني، وأنها تنفّذ الخطة بحسب ادّعاءاتها وترسم حدودها الجغرافية بالغارات.

يحصل ذلك في ظل تحوّل «الميكانيزم» إلى عبء بعد أن كانت تلعب دور الحياد السلبي ضد لبنان منذ تأسيسها قبل أكثر من عام، بعدما طفا الخلاف الفرنسي - الأميركي داخل اللجنة إلى السطح، ما أدّى إلى عقد اجتماع «مبتور» اقتصر على العسكريين. وبحسب مصادر مواكبة، فإن «الولايات المتحدة تميل إلى إبداء اللين تجاه الرغبة الفرنسية بلعب دور أكبر من الدور العسكري (تشغل منصب نائبة رئيس اللجنة)».

ولم يُحسم ما إذا كان الاجتماع المقبل المُرتقب في 17 كانون الثاني الجاري، سيشهد مشاركة للسفير الفرنسي في بيروت هيرفي ماغرو والموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي منعه التصلّب الأميركي من المشاركة في الاجتماع ما قبل الأخير.

كما لم تُحسم مشاركة السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى بدلاً من المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، بعد أن خلفها في مهمتها. وهذا ما يرجّح بحسب المصادر أن «يكون الاجتماع المقبل مُكرّراً عن الاجتماع الأخير، بحيث يُخصّص القسم الأول للوفود العسكرية والقسم الثاني يكون مشتركاً بين الوفود العسكرية والمدنية».

في المقابل، لفتت المصادر إلى أن «البحث الأميركي حول الميكانيزم يتأرجح بين إلغائها وتحويلها إلى لزوم ما لا يلزم في حال أصرّت فرنسا على تقاسم النفوذ معها في الميدان الجنوبي، وبين تطويرها لتصبح غرفة عمليات بديلة لقوات اليونيفل».
الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout