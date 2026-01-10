living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بستاني ترد على جعجع :" بترك للرأي العام يحدّد بنفسو مين هو سيّئ الذكر"

10
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ردت النائب ندى بستاني على جعجع عبر صفحتها كاتبةً :"  حكيم، مجرّد إنك تضطر تردّ عليّي، بيعني إنو كلامي بمحلّو. سيئة الذكر؟ بمقارنة بسيطة بين تاريخي وتاريخك بترك للرأي العام يحدّد بنفسو مين هو سيّئ الذكر.

وبملف الكهرباء تحديدًا، كنت بتمنّى الوزير يجاوب جواب تقني ومسؤول. بس بكل الأحوال:

اولاً، انت وعدت بال ٢٤/٢٤ خلال ٦ اشهر ووصلنا اليوم لصفر ساعة تغذية. وكالعادة طلّيت علينا بالاعلام وتنصّلت من المسؤولية وكبّيتها عغيرك. غير إنو كلّ مرّة استلم حزبك وزارة كانت النتيجة صفر تحسين وصفر إنجاز.

تانياً، وللتذكير، كلفة الدعم بين 2000 و2021 وصلت لـ22.7 مليار دولار، وهيدا رقم وافقت عليه كل الحكومات المتعاقبة وصادق عليه مجلس النواب بكل كتلو.

تالتاً، ما حدا طلب من الوزير يعمل معجزة، والكهربا ما بتنحلّ بسحر ولا بستة أشهر. بس أقلّو كان لازم تكون في خطة واضحة نعرف فيها وين رايحين، ويكون في أجوبة مسؤولة وقت المساءلة.

رابعاً، تحميل محور الممانعة المسؤولية بهيدا الملف فيه تناقض، لأن هالمحور اليوم قاعد معك على نفس الطاولة بمجلس الوزراء، بينما التيار الوطني الحرّ هو الوحيد الموجود بالمعارضة. ومع هيك، شو ما نحكي معكن بتردّوا علينا بسيرة السلاح. طيّب شو علاقة السلاح بالإصلاح المالي والاقتصادي وبملف الكهرباء؟ هيدا تهرّب واضح من النقاش الحقيقي ومن تحمّل المسؤولية.

والأهم يا حكيم، الشي الوحيد يلي عم يتحسّن اليوم على حساب المواطنين وبعكس كل يلي قلتوه، هو ساعات تغذية المولّدات، يلي هي أغلى طاقة بالعالم... يعني عم بتكلف المواطن أكتر بكتير وعم بتزيد الCash economy…"
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout