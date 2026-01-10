خاص - مخزومي يتغيب عن البرلمان خجلاً.. وإقفال سعودي لقنوات التواصل معه

A + A -

أفادت مصادر نيابية، في أعقاب الإشكال الذي وقع داخل مجلس النواب بين النائب فؤاد مخزومي والنائبة بولا يعقوبيان، على خلفية تصرّف وُصف بغير اللائق من قبل مخزومي بحق يعقوبيان، أن الأخير لم تطأ قدماه المجلس في الجلسات اللاحقة للجنةالمال.

وفسّرت المصادر هذا الغياب بأنه ناجم عن شعوره بالخجل مما ارتكبه، ولا سيما بعد أن وجّه عدد من النواب المقربين منه عتباً مباشراً على سلوكه خلال الجلسة.

وفي سياق متصل، تشير معلومات إلى أن المملكة العربية السعودية وعلى خلفية قضية المدعو أبو عمر، أغلقت جميع قنوات التواصل مع مخزومي بشكل كامل، بعدما حاول الاتصال بمسؤولين سعوديين من دون أن يلقى أي تجاوب، كما أُقفلت أمامه أبواب السفارة