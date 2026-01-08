"معاريف": إسرائيل تتحضّر لنقض رواية الجيش اللبناني عن "الحزب"!

A + A -

زعمت صحيفة معاريف الإسرائيلية، ووفق تقرير لها، أنّ قائد الجيش اللبناني يقدّم رواية "غير صحيحة"، وأن إسرائيل تستعد لإطلاق تحرّك واسع النطاق يستهدف الساحة اللبنانية والمجتمع الدولي، بهدف دحض ما تصفه تل أبيب بـ"الادعاءات المضلّلة" الصادرة عن القيادة العسكرية اللبنانية.

ووفق التقرير، تعتزم إسرائيل عرض صور ومقاطع مصوّرة جُمعت بواسطة شعبة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية، تظهر – وفق الرواية الإسرائيلية – مواقع يُستخدمها حزب الله لتخزين الأسلحة والصواريخ، إضافة إلى مستودعات ومبانٍ ومناطق تحشّد داخل النطاق الواقع شمال الليطاني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية أنّ التقديرات داخل المؤسسة العسكرية تشير إلى أنّ إسرائيل قد تُضطر لاحقًا إلى تنفيذ عمل عسكري واسع داخل الأراضي اللبنانية، وأن الجيش الإسرائيلي أنهى إعداد خطط هجومية، فيما يعود توقيت تنفيذها إلى القرار السياسي.