فضائح «أبوعمر»... هل من متورطين جدد؟

جاء في الديار:



في «زواريب» الداخل الدالة على حجم السقوط الاخلاقي لعدد من النواب والسياسيين في امتحان السيادة، ومع تقدم التحقيقات تتوالى فضائح ملف الامير السعودي المزعوم «ابوعمر» في كشف المستور، وجديدها بالامس اقرار نائب «تكتل الاعتدال الوطني» احمد الخير بان اتصال هاتفي من الامير المزيف خلال اجتماع للكتلة، افضى الى تغيير موقف التكتل في تسمية نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، ودعم نواف سلام، وهذا الاقرار الفاضح،الذي كانت اولى تداعياته خروج النائبين احمد رستم، ووليد البعريني من التكتل بالامس، يفتح ملف شرعية تكليف رئيس الحكومة على مصراعيه، ووفق مصادر نيابية، يتحول هذا الملف يوما بعد يوم الى كارثة وطنية «وقميص وسخ» يلوث الكثر من الشخصيات التي تحاول ان تبحث عن «مظلة» طائفية تحميها من الفضيحة، ولا تزال بعضها تحاول «الزحف» لنيل لقب دولة الرئيس، فيما الحرج الاكبر يبقى لرئيس الحكومة الذي بدات «ماكينة» اعلامية وسياسية تعمل على اكثر من مستوى للتقليل من شان التشكيك بشرعيته التي باتت محط تساؤلات اخلاقية وقانونية، بعدما كرت سبحة الاعترافات الفضيحة التي تشير الى ان وصوله الى السراي الحكومي لم يكن بارادة ذاتية من الكثير من النواب،بل نتيجة ضغط سياسي خارجي، سواء كان «ابو عمر» شخصية وهمية او كان ممثلا واقعيا للمملكة. الا ان زوار سلام ينقلون عنه تاكيده انه غير معني بالقضية التي باتت في عهدة القضاء!

وفي هذا الاطار، تفيد المعلومات، بان التحقيق الذي يجريه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، يركز على معرفة ما اذا كان ثمة متورطون غير الشيخ خلدون عريمط، في خلق وتسويق ظاهرة «ابو عمر»، خصوصا ان اسم رضوان السيد ورد في اكثر محضر تحقيق، وتحدث البعض انه اول من قدمه للرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة الذي كان اول من سوقه على الساحة اللبنانية، فيما دخل النائب فؤاد مخزومي على خط المنافسة للتقرب من «الامير المزيف» بعد تلقيه وعدا بدعم ترشيحه لرئاسة الحكومة. وبعد الاستماع الى النائبين احمد الخير، وسجيع عطية،امس تختم التحقيقات خلال الساعات المقبلة،بالاستماع الى احد اقارب رجل الاعمال احمد حدارة، وكذلك احدى الشخصيات الشمالية،سرحان بركات، بصفة شاهد، بعد ان كشف معطيات مهمة في القضية.