هذا ما سنشهده اعتبارًا من 9 كانون الثاني... استعدوا!

أفادت صفحة Lebanese Daily Weather المتخصصة بالأحوال الجوية ان لبنان يشهد حالياً استراحة جوية تستمر لأسبوع، تتمدد خلالها الرياح الشرقية الجافة مع بعض الهبات النشطة أحيانًا.

وأضافت الاستقرار الجوي سيستمر حتى 9 كانون الثاني، وهو الموعد المرتقب لوصول منخفضات جوية عالية الفعالية إلى المنطقة، لافتة إلى ان الخرائط الجوية تشير إلى أكثر من حالة ماطرة بعد هذا التاريخ، منها منخفضات قوية ومنها منخفضات شتوية اعتيادية، بالإضافة إلى حالات من عدم الاستقرار الجوي.

وأضافت انه من المتوقع أن ينهي شهر كانون الثاني أيامه بدرجات حرارة حول المعدلات الموسمية أو دونها قليلاً، ما يعني أن الهطولات في كانون الثاني قد تتجاوز المعدل العام.