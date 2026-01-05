living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نداء الوطن: طرابلس على حافة الفوضى العارمة: الدرّاجات النارية تحكم الشوارع ولا قانون

5
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نداء الوطن: مايز عبيد-

في مدينة طرابلس، الفوضى المرورية تتصاعد يومًا بعد يوم، مع تزايد أعداد الدرّاجات النارية التي باتت تفوق عدد السيّارات في العديد من الشوارع، لتشكّل عامل فوضى وقلق يضاف إلى عشرات العوامل التي تجعل من يوميّات المدينة حالة من الفوضى والاستياء.

 

وكأن المدينة أصبحت اليوم مضمارًا مزدحمًا لسباقات الدرّاجات النارية، حيث يندر الالتزام بالقوانين وشروط السلامة، ويصبح المرور وسط هذه الفوضى أمرًا أشبه بالمعجزة. السائقون والمواطنون على السواء يجدون أنفسهم محاصرين بين الضوضاء والسرعات الجنونية، وبين فوضى المرور بأي شكل التي تعتمدها هذه الدرّاجات، وتحاول النفاذ من أيّ ممر مهما كان صغيرًا أم كبيرًا، غير آبهة بسيارات أو بازدحام، فيما يبرز غياب أيّ دور فعّال للبلدية والقوى الأمنية واتحاد بلديات الفيحاء، التي لم تضع حتى الآن خطة واضحة لضبط هذا الانتشار الكاسح، تاركة شوارع المدينة عرضة للخطر والفوضى اليومية.

 

في الأثناء اشتكى عدد من المواطنين لـ «نداء الوطن» من هذه الأزمة التي لم تنته، مؤكدين أن أغلب هذه الدرّاجات يقودها صغار في السن لا يقيمون أي وزن لشيء اسمه قانون، ما يزيد الفوضى ويضاعف مخاطر الحوادث.


معاناة سائقي السيّارات كبيرة، وكثيرون يشاهدون هذه الدرّاجات تأتي من يمين السائق أو يساره أو من أي اتجاه بشكل مفاجئ، دون أي احترام لإشارة أو لأفضلية مرور أو لاتجاه سير، بينما يُرغم المارّة والسائقون على الحذر الدائم لتفادي الاصطدامات. لسان حال أبناء المدينة وزوّارها يقول: «نحن نعيش على أعصابنا، لا أحد ممّن يقود هذه الدراجات التي تنتشر بكثافة يلتزم بالقانون».

لوضع خطة عاجلة
يطالب أبناء طرابلس وتجّارها وزوّارها القوى الأمنية وبلدية طرابلس واتحادها، بخطة شاملة وعاجلة، تشمل تشديد الرقابة وفرض القانون، وتوعية السائقين بضرورة الالتزام بمعايير السلامة، مع ضرورة تدخل اتحاد بلديات الفيحاء والبلدية لوضع حلول فعّالة لتنظيم الحركة وضبط الشوارع، ومنع هذه الدرّاجات لا سيّما المخالفة منها لكلّ شروط القانون، لأنه مع استمرار هذا الانفلات، فإن مدينة طرابلس وجوارها وأهلها وزوّارها هم من يدفعون الثمن الباهظ من حياتهم وأوقاتهم ويوميّاتهم.

نداء الوطن
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout