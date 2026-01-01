البابا في قداس رأس السنة يدعو روما إلى أن تكون "مدينة رحيمة تستقبل الضعفاء والأجانب"

A + A -

اختتم البابا لاوون الرابع عشر عام 2025 بقداس رأس السنة في كنيسة القديس بطرس، مجددا دعوته إلى أن تكون روما "مدينة رحيمة تستقبل الأجانب والأطفال وكبار السن والضعفاء وجميع من ظروفهم هشة"، وفق ما أفادت وكالة "روسيا اليوم".

وخلال عظته، عبر البابا عن امتنانه للعام المقدس 2025، "الذي شهد توافد ملايين الحجاج إلى روما لمناسبة الاحتفال الكنسي اليوبيلي، والذي يقام مرة كل ربع قرن". وأشار إلى أن هذا العام، الذي افتتحه سلفه البابا فرنسيس في 24 كانول الأول الماضي 2024، شكل "وقتا من النعمة"، مشيدا ب"جهود بلدية روما والمتطوعين الذين ساهموا في تنظيم استقبال الزوار وتسهيل مرورهم عبر الباب المقدس".