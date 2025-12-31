living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة عملياته في لبنان لعام 2025!

31
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابع على منصة "اكس" أنّ "عام 2025 شهد مواصلة ما وصفها بـ"المعركة متعددة الجبهات"، حيث عمل الجيش في قطاع غزة ولبنان وسوريا ويهودا والسامرة وإيران واليمن، معلنًا شنّ نحو 20,900 غارة وتنفيذ قرابة 430 عملية عسكرية على مختلف الساحات، بهدف حماية أمن إسرائيل.

وأوضح أدرعي أنّ الجيش هاجم خلال العام المذكور نحو 20,900 هدف على الجبهات المتعددة، ونفّذ قرابة 430 عملية عسكرية، معتبرًا أنّ التفوّق العملياتي برز على مختلف الساحات.

في قطاع غزة، أشار إلى أنّ الجيش عمل على ضرب قدرات حركة حماس العسكرية، معلنًا القضاء خلال العام على 4 قادة ألوية و14 قائد كتيبة و53 قائد سرية. وأضاف أنّ الجيش استهدفت نحو 19,530 هدفًا، ودمّرت قرابة 13,910 بنية تحتية، وهاجمت حوالى 270 مستودع أسلحة. في لبنان, قال إنّ الجيش استهدف خلال العام على نحو 380 عنصرًا مسلحًا، وهاجم قرابة 950 هدفًا عسكريًا، من بينها 210 منصات إطلاق ومستودعات أسلحة، و140 مبنى عسكريًا، ونحو 60 فتحة نفق. كما سجّل، بحسب البيان، نحو 1,920 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. وأضاف أدرعي أنّ من بين العناصر البارزين الذين أعلن الجيش استهدافهم: علي الطبطبائي (قائد الأركان)، حسن كمال (مسؤول القذائف المضادة للدروع في جبهة الجنوب)، عباس حسن كركي (مسؤول اللوجستيات في قيادة الجنوب)، وخضر سعيد هاشم (مسؤول القوة البحرية في وحدة الرضوان).

في إيران، أفاد بأنّ الجيش نفّذ خلال ما سُمّيت عملية "الأسد الصاعد" غارات على نحو 1,500 هدف، معلنًا القضاء على قرابة 30 من كبار مسؤولي القيادة العسكرية، إضافة إلى 11 عالمًا نوويًا. على الجبهة اليمنية، ذكر أنّ الجيش نفّذ نحو 20 ضربة عسكرية مركّزة بمشاركة 180 طائرة حربية، استهدفت قرابة 230 هدفًا عسكريًا، وأعلن القضاء على 13 من قادة الحوثيين، من بينهم محمد الغماري، قائد الأركان.

في يهودا والسامرة، أشار إلى أنّ القوات قضت على نحو 230 عنصرًا مسلحًا، واعتقلت قرابة 7,400 مطلوبًا أمنيًا، من بينهم 1,190 عنصرًا من حركة حماس، إضافة إلى مصادرة نحو 1,340 قطعة سلاح، وضبط حوالى 16.48 مليون من الأموال المخصّصة للتمويل. كما أعلن هدم 30 منزلًا وشقة تعود لمنفذي عمليات. وختم أدرعي بالتأكيد أنّ الجيش سيواصل العمل، وفق تعبيره، "بقوة وحزم لحماية أمن إسرائيل".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout