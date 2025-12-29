A + A -

نداء الوطن: البترون أحدثت حضورًا سياحيًا بارزًا، وصلت ارتداداته إلى كل الدول العربية، حتى المنظمون أنفسهم لم يتوقعوا أن تثير حملة البترون "عاصمة الميلاد" كل هذا التفاعل سواء في الواقع أو في العالم الافتراضي.

ميشال مرشاق رئيس لجنة: "البترون عاصمة الميلاد"، يشرح أن كل القيمين على هذا المشروع الخلاق أرادو جعل البترون تنافس أشهر أسواق الميلاد في أوروبا.

من هنا تم توزيع سبع نقاط جذب على أحياء مختلفة من البترون لتكون المدينة كلها في حالة احتفال ولتوزيع زحمة الزوار على مناطق مختلفة. ويقول مرشاق لقد دعونا مؤثرين خليجيين، وقد لبوا الدعوة وصوّر أحد المؤثرين الكويتين فيديو في البترون لاقى تفاعلًا قويًا في الخليج.

كذلك ساهمت تغطية المحطات التلفزيونية العربية والأجنبية لحفل إضاءة الشجرة في إيصال الصدى إلى الكويت والبحرين والإمارات وقطر.

ونلاحظ وجود هذه الجنسيات في المطاعم كما في بيوت الضيافة وفي القدرة الشرائية للزوار، حتى أن شركات السفر والسياحة قد أدخلت المدينة ضمن برنامجها السياحي كنقطة جذب أساسية.

وقد ساهم تعاون الشركات الخاصة مع بلدية البترون وLebanese Diaspora وأهل البترون في إنجاح هذا الحدث الذي تحول إلى ظاهرة سياحية نجحت في وضع لبنان في قلب الحدث السياحي وأعطت زخما لموسم الأعياد انعكس على مناطق لبنانية أخرى.