التيار الوطني الحر رداً عن نشر لعلاقة غير مباشرة بين رئيس التيار الوطني الحر والمدعو "ابو عمر"

A + A -

"رداً على ما نشره موقع "leb talks" من ادعاءٍ كاذب بأن هناك أي علاقة غير مباشرة بين رئيس التيار الوطني الحر والمدعو "ابو عمر"، يؤكد التيار الآتي:لا معرفة ولا سمع بهذا الشخص المزعوم إطلاقاً، و ⁠أصلاً لا يتجرّأ احد ان يتعامل مع رئيس التيار على هذا الاساس لأنه معروف عنه انه لا يدفع اي مال سياسي ولا يسلك هذه الوسائل في التعاطي مع الاشخاص والدول، ولا يتوسّل او يتلقى تعليمات من أحد.إن المحاولة الفاشلة للزج بالتيار ورئيسه في هذا الملف هي من أجل حرف الأنظار عن المتورّطين الفعليين والذين باتوا معروفين بالأسماء.ومن هنا سنقوم باللازم بما يخص الملاحقة القضائية للموقع المذكور ولأي من ينشر أخباراً كاذبة بهذا الخصوص."