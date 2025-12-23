"عصابات وهمية تبيع جنسيات أوروبية".. تحذير من الأمن العام للمواطنين!

A + A -

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

تحذّر المديرية العامة للأمن العام المواطنين من عصابات تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي (Facebook & Instagram & X)، تروّج لإمكانية الاستحصال على جنسيات لدول (سلوفينيا، هنغاريا، ورومانيا) مقابل مبالغ مالية طائلة.

يهمّ المديرية أن تؤكد، بعد التدقيق مع المراجع القنصلية المختصة، أن هذه العروض وهمية وتندرج في إطار عمليات النصب والاحتيال.

لذا، تهيب المديرية العامة بالمواطنين ضرورة توخي الحذر، وعدم الوقوع في فخ هذه العصابات أو دفع أي أموال لها، وحصر مراجعاتهم بالسفارات والقنصليات الرسمية المعتمدة.