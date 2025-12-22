إختفاء صاحب مطاعم شهيرة في الكسليك؟!

A + A -

نشرت صفحة "وينيه الدولة" الخبر التالي :"



صاحب مطاعم شهيرة يستلم تجهيزات بآلاف الدولارات ويختفي… وينية الدولة تكشف القصة كاملة!

في ظلّ التعقيدات القانونية المزمنة وبطء مسار العدالة في لبنان، تجد شركات كثيرة نفسها مكشوفة أمام موجة متصاعدة من عمليات النصب والاحتيال، حيث يستغلّ بعض الخارجين عن القانون هذا الواقع لفرض أمرٍ واقع، مستندين إلى دعاوى قد تمتد لسنوات طويلة قبل صدور أي حكم يمكن أن يعيد الحقوق إلى أصحابها. هذا التأخير القاتل لا يرهق المتضرّرين مادياً فقط، بل يضعهم أيضاً أمام استنزاف نفسي ومعنوي يدفع كثيرين إلى البحث عن بدائل لحماية حقوقهم وكشف ما تعرّضوا له.

من هنا، يبرز دور الإعلام الرقمي كمساحة ضغط أخلاقي وقانوني، ووسيلة فعّالة لإيصال صوت الضحايا إلى الرأي العام، وتسليط الضوء على معاناتهم بعيداً عن الصمت القاتل. هذا الدور بات ملحّاً في قضايا الاحتيال التجاري، حيث لا يملك المتضرّرون سوى العلنية كوسيلة ردع وكشف.

وفي هذا السياق، تلقّت صفحة وينية الدولة نداءً مباشراً من مالكة شركة Rolling، بعد تعرّض شركتها لعملية احتيال وُصفت بالكبيرة، نفّذها مالك مطعمي" Hunger Bunker" و "La Tabcha"الكائنين في منطقة الكسليك.

وبحسب المعطيات المتوافرة، قام المذكور باستلام تجهيزات كاملة خاصة بالمطاعم، تُقدَّر قيمتها بآلاف الدولارات الأميركية، من دون تسديد مستحقاتها، قبل أن ينقطع عن التواصل كلياً، ويغيب عن السمع، ولا يعود يجيب على هاتفه، مع اختفاء أي أثر واضح يمكن أن يوصِل إليه.

مالكة شركة Rolling أكدت أنّها حاولت مراراً وتكراراً التواصل معه بالوسائل كافة، من اتصالات مباشرة إلى محاولات وساطة، من دون أي نتيجة، ما وضع الشركة أمام خسارة مالية جسيمة، في وقت تعاني فيه المؤسسات اللبنانية أصلاً من ضغوط اقتصادية خانقة. وأشارت إلى أنّ اللجوء إلى القضاء، رغم كونه حقاً مشروعاً، لا يقدّم حلاً سريعاً في ظلّ واقع معروف بتراكم الملفات وطول أمد المحاكمات.