كيف سيكون طقس ليلة عيد الميلاد؟!

22
DECEMBER
2025
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر فيتحول الطقس الى غائم مع انخفاض سريع في درجات الحرارة، ويتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة متفرقة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع أجواء باردة ليلا بخاصة في الداخل وفوق الجبال، مع بعض التقلبات المحلية اعتبارا من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين 13و 21، في طرابلس بين 10 و 19درجة وفي زحلة بين 4 و 14درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا شمال البلاد .

الثلاثاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر فيتحول الطقس الى غائم مع انخفاض سريع بدرجات الحرارةحيث يتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة متفرقة.

الأربعاء:

غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتحول ليلا الى غائم بسحب مرتفعة .

الخميس:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة

-الحرارة على الساحل من 13 الى 19 درجة، فوق الجبال من 4 الى 12 درجة ، في الداخل من 4 الى 14 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية نهارا الى شرقية ليلا، ناشطة محليا سرعتها بين 10 و 35 كم/س، تشتد شمال البلاد الى ما يقارب 55 كم/س.

-الانقشاع: جيد .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 60 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,39

-ساعة غروب الشمس: 16,34

