سكاي نيوز عربية: عبدي: 2026 سيكون عام الوحدة والكونفيدرالية الوطنية الكردية

سكاي نيوز عربية: قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن عام 2026 سيكون عام وحدة الأكراد في الدول الأربع التي يعيشون فيها بالمنطقة.





وتأتي تصريحات مظلوم عبدي برغم الضغط السوري التركي لتنفيذ اتفاق مارس بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".





وقال عبدي: "يزعم أعداؤنا أن نهاية هذا العام ستكون نهاية الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية ومشروع روج آفا، لكن الحقيقة مختلفة تمامًا: إنها بداية مشروعنا العظيم".

وأضاف "سيكون عام 2026 عام الوحدة الكردية، عام الكونفدرالية الوطنية الكردية والوحدة بين أجزائها الأربعة، لم نكن يوما أقرب إلى تحقيق ذلك. في عام 2026، ستُكفل حقوق الأكراد وأرضهم في روج آفا في الدستور".





وأكد ضرورة أن تتم عملية دمج "قسد" في الجيش السوري وفق خريطة طريق واضحة، وجدول زمني محدد وملزم وقابل للتنفيذ، بدل إدارة هذه المرحلة عبر "عبارات غامضة لا نهاية لها".