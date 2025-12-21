عناوين الصحف ليوم الأحد 21 كانون الأول 2025

A+
النهار: سلام يجزم حاسماً بالاستعداد لشمال الليطاني... قبطان "روسوس" يكسر صمته: أبلغتهم بخطر الشحنة!
الديار: «عين الصقر»... لبنان خارج الإشتباك لكن داخل الحسابات
سلام: جاهزون للمرحلة الثانية...إجتماع «مُتوتر» لـ«الميكانيزم»
البطريرك الراعي في طرابلس...إعادة ترتيب للمعادلات؟
الأنباء الكويتية: عدّ تنازلي للسنة الأولى من الولاية الرئاسية على وقع خرق الركود
إسرائيل تُكرِّس معادلة «أقل من حرب وأكثر من تصعيد»
الشرق الأوسط السعودية: «شروق الشمس» الأميركية لإعمار غزة... هل تؤخر الخطة العربية الشاملة؟