الرئيس عون لرئيس الوزراء المصري: نعول على دور مصر الاساسي في المنطقة.. ومدبولي: ندعم لبنان وخطواته في تحقيق الاستقرار وتنفيذ 1701

19
DECEMBER
2025
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، "ان لبنان يعول على الدور السياسي الأساسي لمصر في المنطقة العربية ولى مساعدتها في هذه المرحلة الصعبة". ورأى "ان تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين امر ضروري لمصلحتيهما"، معربا عن تمنياته ب"نجاح الجهود في تثبيت الاستقرار في لبنان وإحلال السلام في المنطقة".

كلام الرئيس عون جاء في خلال لقائه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي والوفد الوزاري والديبلوماسي المرافق، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا بحضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري والسفير المصري في لبنان علاء موسى والسفير اللبناني لدى مصر علي الحلبي، حيث نقل الدكتور مدبولي دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس عون في كل ما يبذله والحكومة اللبنانية من جهود لتحقيق استقرار وامن لبنان، مشددا على ان بلاده لن تألو جهدا في هذا الاطار.

وقال الدكتور مدبولي:" ان هدف الزيارة هو نقل رسالة دعم مصر الكامل وبكل ما تملك من قوة للبنان رئاسة وحكومة وشعبا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، ولكل الخطوات التي يقوم بها الرئيس عون والحكومة اللبنانية لتحقيق الاستقرار فيه، وفرض الجيش والمؤسسات اللبنانية السيطرة على كامل الأراضي اللبنانية وبسط السيادة عليها".

أضاف:" اننا موجودون اليوم من اجل تفعيل عمل اللجنة العليا اللبنانية –المصرية التي انعقدت الشهر الماضي في القاهرة لأول مرة منذ ست سنوات، وللمناقشة تاليا مع الحكومة اللبنانية أوجه التعاون في كل المجالات المهمة، وعلى رأسها مواضيع الطاقة والكهرباء والغاز ومجالات الصناعة والنقل، وللاعراب عن استعداد مصر، كحكومة او كقطاع خاص، لتقديم الدعم للبنان في كل المشاريع التي نتمنى ان تحقق كل التقدم للشعب اللبناني، ومنها إعادة الاعمار في الجنوب اللبناني الذي تأثر بالعدوان الإسرائيلي الغاشم. وفي هذا الاطار، تقف مصر بشكل كامل مع لبنان في كل الخطوات التي يقوم بها والجهود التي يبذلها الرئيس عون في كافة المجالات".

وختم رئيس الوزراء المصري بإعادة التشديد على "ان مصر تدين بشكل كامل كل الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الجنوب اللبناني وتؤكد دعمها الكامل لتحقيق استقرار لبنان وبسط سيادته على كامل أراضيه من دون انتقاء وتفعيل القرار الاممي 1701".

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، لافتا الى انه "لطالما لم تتدخل مصر بشؤون لبنان الا من باب مصلحته"، مؤكدا على "ان اي دعم تقدمه للبنان هو محط تقدير وشكر".

وإذ شدد على "ان لبنان يعول على الدور السياسي الأساسي لمصر في المنطقة العربية وعلى مساعدتها في هذه المرحلة الصعبة"، فانه رأى "ان تفعيل عمل اللجنة العليا بين البلدين امر ضروري لمصلحتهما"، مشيرا الى انه "في ما يعتبر الشعب المصري لبنان بلده الاخر فان اللبنانيين يعتبرون أيضا مصر بلدهم الاخر".

وتحدث رئيس الجمهورية عن الوضع القائم، متمنيا نجاح الجهود في تثبيت الاستقرار في لبنان واحلال السلام في المنطقة". وأعاد التذكير بلقائه مع الرئيس السيسي عندما كان قائدا للجيش حينما تبين له مقدار حرص الرئيس المصري على امن لبنان، الذي ينبع من محبته للبنان ولمصلحة بلاده على السواء.

وتمنى الرئيس عون على الرئيس مدبولي نقل تحياته الى الرئيس السيسي وتمنياته بالصحة والازدهار له وللشعب المصري الشقيق بحلول الأعياد المجيدة.

