أسرار الصحف ليوم الخميس 18 كانون الأول 2025

18
DECEMBER
2025
اللواء: أسرار

  لغز
 من مؤشرات القرار على إجراء الانتخابات في موعدها أو بتراخٍ زمني لا يتجاوز نهاية تموز، انفجار حملات وتشهيرات داخل أطراف الطبقة السياسية..


   غمز
  تراجعت تقديمات الإيواء للمتضرِّرين الجنوبيِّين، ويعاني معظم هؤلاء من صعوبات على هذا الصعيد، بانتظار مبادرات «أهل الخير»..


 همس
وصل تقرير لأطراف لبنانية أن مسؤولاً اسرائيلياً رفيعاً لا يبدي ارتياحاً لمهمة سفير أميركي، نظراً لعلاقته الجيدة مع دولة إقليمية دخلت مؤخراً في نزاع مع تل أبيب..

 

 


 البناء: خفايا وكواليس


 خفايا
مع تأكيدات نيابية على ضمان توفير نصاب الجلسة النيابية اليوم في ظل معركة سياسية مفصلية طرحتها القوات اللبنانية بتوصيف المشاركين بأنهم خونة السيادة والدستور وبعدما كانت التعليقات التي رافقت منع انعقاد الجلسة السابقة باعتبار الذين قاطعوا إعلاناً لوجود أغلبية نيابية مناوئة لرئيس مجلس النواب، قال مصدر نيابي شارك بالمقاطعة ويشارك اليوم في توفير النصاب أن هناك كتلة وسطية وازنة في مجلس النواب تمنع الحديث عن غالبية ثابتة لصالح أحد من التيارين المتقابلين، التيار الذي يقوده رئيس المجلس النيابي والتيار الذي تقوده القوات اللبنانية معطياً الأرجحية لوقوف الكتلة الوسطية مع رئيس المجلس في أكثر الحالات، لأنه بعكس القوات لا يمارس ثنائية العداء والاحتواء فلا تخوين إذا لم تماشه ولا سلطة وصاية إذا تقاطعت معه، معتبراً أن منهجية القوات تتسبب في نفور كثير من النواب الذين اختبروا العلاقة معها وتمنعهم من الاقتراب أكثر وأن القوات تحصد وسوف تحصد أكثر مزيداً من الخسائر بسبب هذه العنجهية.


كواليس
توقع دبلوماسي أوروبي أن تتبدل ظروف اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد حادثة تدمر بحيث إن المتوقع كان أن ينتهي الاجتماع بتمسك ترامب بحصول استجابة إسرائيلية للتهدئة في جبهتي غزة وسورية باعتبارها ملفات أميركية مقابل غض نظر أميركي عن تصعيد في لبنان بحيث تراجعت الحماسة الأميركية لفكرة التعاون مع أجهزة الأمن السورية وأضعفت مصداقية طلب الثقة بها ودعمها. وقال الدبلوماسي إن الحديث عن الاحتواء في لبنان والمبادرات الفرنسية والمصرية تعبيرات عن أجواء أميركية ترجح أن تسلم “إسرائيل” لأميركا بادارة جبهتي غزة ولبنان وتتغاضى واشنطن بالمقابل عن الطريقة التي تدير بها “إسرائيل” الوضع على الجبهة السورية حتى تتوافر شروط جدية لانخراط الأجهزة السورية في ملاحقة تنظيم داعش وتطهير صفوف الأجهزة الحكومية من أي امتدادات واختراقات للتنظيم.

