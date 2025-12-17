بالأسماء والتفاصيل.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي تطال 33 ضابطًا

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قراراً بتشكيلات جديدة شملت نقل وتعيين 33 ضابطاً في مراكز مختلفة.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة حول أسماء الضباط ومراكزهم الجديدة:
العميد ناظم جراح : شعبة التحقيق والتفتيش
العميد طلال أبو يونس : الديوان بتصرف اللواء المدير العام
العقيد طارق زين : فرع الإدارة في رئاسة الإدارة المركزية
العقيد الركن طوني ضومط: رئيس صندوق الخدمات الاجتماعية في رئاسة الخدمات الاجتماعية
الرائد وحيد فريجه : آمر مفرزة الطوارئ عاليه
الرائد المهندس جوزيف الغزيري : غرفة عمليات شرطة بيروت، غرفة المراقبة والتحكم بالكاميرات
الرائد حسن بشارة: مكتب عقد وتصفية النفقات
الرائد علي الفوعاني: آمر مفرزة طوارئ جب جنين
الرائد شربل تنوري : آمر فصيلة طليا
الرائد محمد علي العاكوم : مساعد رئيس مكتب الحوادث المركزي
الرائد الإداري أميرة ابي فراج : مساعد رئيس المصلحة المالية
الرائد الاداري مشلين صفير : رئيس فرع الإدارة والمراقبة في رئاسة الخدمات الاجتماعية
النقيب كارل جبور : غرفة عمليات شرطة بيروت
النقيب مارك أبو ناضر : شعبة المعلوماتية
النقيب ماريو اغناطيوس : رئيس فرع الإدارة، في وحدة القوى السيارة.
النقيب نادر عبدالعزيز : رئيس غرفة عمليات سرية بعبدا الإقليمية
النقيب فادي إسحق : فوج الطوارئ
النقيب جاد حنا : مفرزة سير بيروت الثانية
النقيب عماد نعمه : مساعد آمر فصيلة ميناء الحصن
النقيب جوني الحلو : سرية حرس رئاسة الحكومة
الملازم أول اليو انطونيوس : سرية السجون المركزية، مجموعة نظارة قصر عدل بيروت
الملازم أول فادي حمزة : مساعد آمر فصيلة أميون، ويتولى الإشراف على مخفر ضهر العين
الملازم أول إيلي فريجه : مساعد آمر فصيلة بعلبك
الملازم أول روي نبسي : مساعد آمر فصيلة طريق الشام
الملازم أول طوني خازن : مفرزة سير بيروت الثانية
الملازم أول ماريو ديب : مفرزة سير وسط بيروت
الملازم أول فؤاد العمري: مفرزة سير جونية
الملازم أول داود العاقوري : مساعد آمر فصيلة المصيطبة
الملازم أول عيسى أبو ضاهر : فرع الاعتداء واللوازم في شعبة الشؤون الإدارية
الملازم أول نوهرا الحويك : سرية السجون المركزية، مجموعة نظارة قصر عدل بيروت
الملازم أول جمال يزبك: مفرزة سير الضاحية
الملازم أول علي سعد: آمر فصيلة عدلون
الملازم أول شربل الزيلع: مساعد آمر فصيلة برج حمود