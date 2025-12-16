living cost indicators
تسلل إسرائيلي إلى الضهيرة.. وهآرتس: الحزب لن ينزع سلاحه!

تسللت قوة اسرائيلية إلى بلدة الضهيرة، الحدودية وتوغلت لمسافة 600 متر شمالي الخط الأزرق، وعملت على نقل صناديق ذخيرة فارغة مفخخة ووضعتها في حي الساري، ثم عادت أدراجها، وذلك بهدف إيذاء الأهالي الذين يتوجهون بشكل دوري إلى بلدتهم رغم تعرضهم لإطلاق نار وقنابل صوتية من جانب الاحتلال يوميا.

فيما حضرت فرقة من الهندسة في الجيش وتعمل على الكشف عليها.

وبعد الكشف من قبل وحدة الهندسة في الجيش اللبناني على الصناديق التي تبين بأنها مفخخةً، وقد ضرب الجيش طوقا أمنيا وعمل على تفجيرها.

في وقت تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية. وليلاً، أُفيد عن قيام زورق حربي إسرائيلي بإطلاق رشقات نارية، باتجاه المياه الإقليمية قبالة شاطئ الناقورة. كما أطلق قنابل مضيئة في أجواء المنطقة ذاتها.

هآرتس: حزب الله لن ينزع سلاحه

تزيد إسرائيل منسوب الضغط على لبنان، على مسافة أسبوعَين من انتهاء المهمّة المحددة للجيش اللبناني، حتى آخر السنة الحالية، لتنفيذ قرار حصر السلاح بيَد الدولة. وعلى الرغم من الحركة الديبلوماسية والاتصالات الجارية لمنع التصعيد، إلاّ أنّ الإعلام الإسرائيلي يواصل في انتهاج سياسة التهويل، وبأن الحرب على لبنان أصبحت حتمية في جولتها الثانية.

في هذا الإطار، اعتبرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن "الجيش الإسرائيلي يرى أن وتيرة عمل الجيش اللبناني ضد حزب الله، أقل من وتيرة إعادة بناء الحزب لنفسه"، لافتة إلى أن "الجيش الإسرائيلي يفهم أن الجيش اللبناني يواجه تحديات في الوصول لمخازن السلاح التابعة لحزب الله في المناطق الشيعية".

وبحسب الصحيفة فإنّ "التقديرات الإسرائيلية أن حزب الله لن ينزع سلاحه، لكنه لم يعد بمقدوره تنفيذ عمليات اقتحام واسعة لإسرائيل". كما تضيف الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي يدعي أن حركة حماس هي الأخرى تعمل في لبنان، وتسعى لإعادة التموضع وبناء قدراتها".

